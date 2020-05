El momento fue recogido por algunas cámaras y comentado en algunos medios de comunicación. Una cacerolada este domingo contra el Gobierno en el barrio de Salamanca, uno de los más ricos de España y una de las zonas de mayor nivel de vida de Europa, cuyos residentes disfrutan de algunas de las viviendas más caras del país junto a tiendas y restaurantes de lujo.

En las imágenes se puede ver cómo decenas de personas salen a sus ventanas, con gran profusión de banderas de España, y golpean sus cacerolas para hacer ruido. Algunos medios han asegurado que la Policía Nacional tuvo que intervenir para disolver una concentración de unas 100 personas en la calle Núñez de Balboa, dado que muchos no respetaban medidas ni distancias de seguridad, en plena alerta por coronavirus.

Mientras que algunas webs y cuentas de Twitter han apuntado que la cacerolada "es un reflejo de lo harta que está la sociedad española", muchos han comentado con ironía cómo puede ser uno de los barrios más lujosos y privilegiados del país un reflejo de esa sociedad.

no tenéis mucha idea de la vida si os creéis que el Barrio de Salamanca es un reflejo de la sociedad española https://t.co/E2mdPJstID

Una cacerolada en el barrio de Salamanca sólo podía tener una respuesta en Twitter: el cachondeo máximo.

— Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) May 11, 2020

Cacerolada en el Barrio de Salamanca para protestar por no poder viajar a Suiza a guardar allí los ahorros.

— Javier Durán (@tortondo) May 11, 2020

— Joker Trump (@Joudini78) May 11, 2020

–O sea Gobierno dimisión! –Los impuestos para los pobres! –Fuera la desescalada,quiero a mi criada! –Con Franco esto no pasaba! –Queremos ir a misa! –Y Paracuellos qué? –Fuera golpistas! –Ojalá Felipe al mando!

— Bad Moon Rising (@bamoonr) May 11, 2020

+

— Toni MT (@anmarto1969) May 11, 2020

— ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) May 11, 2020

— Heidi Podemita (@HPodemita) May 11, 2020

El barrio de Salamanca es el único sitio en el que he visto, en pleno siglo XXI, a chachas con cofia y uniforme de servir, como Gracita Morales. Por si sirve al no madrileño para poner en contexto la zona.

El Estado de Alarma no priva de libertades básicas, solo la de movilidad PARA ACABAR CON UN VIRUS.

El barrio de Salamanca no es el reflejo de la sociedad española...

— Maltita en casa ???? (@Doble_Malta) May 11, 2020

Estoy leyendo lo de la cacerolada del Barrio de Salamanca y lo que más me sorprende es que se hayan dignado a coger ellos las ollas y no hayan puesto a la chacha sin papeles a darle

— Chico de los Recaos (@Alvaro_Ramaju) May 11, 2020

La pobre gente del Barrio de Salamanca lo está pasando mal, lo mismo no pueden comprarse otro yate este año. pic.twitter.com/SMosNJVvjt

— Carl Winslow (@CarlWinslou) May 11, 2020

Los del barrio de Salamanca quejándose de que no pueden ir hoy al Corte Inglés a renovar las cacerolas que rallaron ayer.

En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas contra los sobres en negro, la cuentas en Suiza y las cajas B.

En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas por los recortes sanitarios del PP.

En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas por el rescate bancario.

Los patriotas.

— Elisa???? (@miquinta1) May 11, 2020