Miley Cyrus, artista que saltó a la fama por interpretar al icono juvenil Hannah Montana, ha revolucionado las redes sociales tras escribir a varios presidentes y primeros ministros del mundo para que apoyen una campaña contra el racismo.

"Definitivamente, vivimos en

La artista, dentro de su intento de difusión, también puso un mensaje a Pedro Sánchez, lo que ha desatado una infinidad de respuestas humorísticas ante tal cruce de tuits. Que una cantante que cosechó el éxito gracias a una serie de Disney Channel y el presidente del Gobierno de España intercambien impresiones no es lo más habitual dentro de Twitter.

Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon? #GlobalGoalUnite⭕️

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020