El serio aviso de un enfermero de la UCI: "Ante un posible rebrote estamos desnudos"

Este martes se habla mucho en Twitter del testimonio de un enfermero de la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid en la cadena Ser denunciando la precariedad del sistema sanitario y la estructural falta de medios. Una lección que debe quedarse grabada a fuego con la pandemia del coronavirus. Víctor Aparicio, que así se llama el sanitario, es además portavoz de Sanitarios Necesarios, el movimiento creado entre estos profesionales, que reclama la contratación de 10.000 sanitarios sólo en la Comunidad de Madrid.

????"Soy Víctor Aparicio. Trabajo en una UCI del Gregorio Marañón. Soy una persona que no sabe muy bien cómo va a quedar después de todo esto".

El testimonio de un enfermero que reclama más recursos para Sanidad en 'Hoy por Hoy' con @AngelsBarcelohttps://t.co/a5hbUy5KoZ pic.twitter.com/yb6RGezISY — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) June 30, 2020

Las palabras de Aparicio son un recordatorio de los expuestos que estamos, pero sobre todo lo expuesto que está nuestro sistema sanitario y pide no olvidar lo que ha pasado con la pandemia ahora que hemos recuperado cierta normalidad: "Es un canto a suplicaros. No nos podéis olvidar. Hemos pasado de tener una nación enferma de coronavirus a tener unos sanitarios devastados", dice el portavoz de Sanitarios Necesarios. Por ello, recuerda que ante un posible rebrote "estamos desnudos" y asegura que "vamos a tener un gran problema". "No hay enfermeras de UCI. Con que tuviéramos un atentado o un accidente masivo, no vamos a poder asumirlo", concluye de manera categórica.

Por eso, ayer, lunes, hubo una concentración de sanitarios en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar más medios y sobre todo, para no olvidar que el coronavirus sigue ahí y que va a seguir estando una durante una buena temporada.

"La concentración nació del desencanto y de la sensación de ser los grandes olvidados de esta pandemia. No hubo política, no hubo conflicto", cuenta Víctor Aparicio a la cadena Ser. Para él, dioce, la calificación de héroes que recibieron los sanitarios durante la pandemia "era una forma romántica de deshumanizarnos"y destaca que muchos sanitarios tienen la sensación de "fracaso, agotamiento y soledad". En eso coinciden muchos testimonios de sanitarios a lo largo de la pandemia: nunca fueron héroes.

Aparicio recuerda que los sanitarios también pasaron miedo: "Tengo una madre enferma. Soy una persona que ha sentido miedo y a quien le ha podido la incertidumbre. Me siento devastado y desolado", añade este enfermero, quien extiende toda esta sensación al resto de trabajadores y quien señala que "si habéis sentido pánico cuando íbais al supermercado, imaginaos nosotros".

Nuestra querida legión tuitera ha reaccionado a las palabras de este comprometido enfermero, en algunos casos confirmando la precaariedad de nuestra Sanidad.

Pues si están mal en el "Gregorio Marañón", no os cuento ¡cómo está el hospital "La Princesa"! Y no es una cuestión del #Covid_19 hace años que se cae, literalmente, el edificio; camas de sabanas sucias y rotas, poca mano de obra sanitaria... — MadonnaUnusualMPAP ???? (@MadonnaMPAP) June 30, 2020

Caña, caña, caña…

La reclamación d un enfermero ant la falta d recursos sanitarios: "No nos podéis olvidar"

Víctor Aparicio, enfermero d UCI del Gregorio Marañón y portavoz d Sanitarios Necesarios asegura haber sentido "miedo" y sentirse ahora "desolado"https://t.co/iUc0GSWUpo

— Javier Echeverría (@JEcheverriZ) June 30, 2020

Victor Aparicio enfermero sanitario hace unas declaraciones a @La_SER diciendo que España no tiene como recuperar la salud. Si no es combatiendo la precariedad laboral que desde hace años ha asolado España. Pero los tertulianos que todo lo manipulan no han querido señalar al PP. — Francisco Fernandez (@Francis98204014) June 30, 2020