"¡Oñate, esto es España. Cachorros de ETA, Oñate es España!". Así, a gritos y con una sonrisa constante, se dirigió la diputada de Vox a los manifestantes que protestaban contra el mitin del partido ultraderechista en Oñati (Gipuzkoa). La formación celebró este miércoles un mitin en homenaje a la Guardia Civil con dos de sus principales nombres a nivel nacional, en esta localidad de unos 11.000 habitantes, en la que en las últimas elecciones generales obtuvo 21 votos, el 0,32% del total y en la que EH Bildu obtuvo más del 44%.

En las horas siguientes al mitin, Olona ha retuiteado en su cuenta de Twitter varios mensajes de sus seguidores que la califican de "valiente", "muy grande" y que aseguran que tiene "un par". También respondió así al tuitero y periodista, Fonsi Loaiza, que se hizo eco en las redes del vídeo: "También te lo digo a ti. Ahora sigue señalándome, cobarde".

En su turno, Javier Ortega Smith calificó a la sociedad vasca de "enferma" porque la Guardia Civil "no ha tenido un sólo homenaje".

Los dirigentes de Vox abandonaron la localidad escoltados por la Ertzaintza ante los abucheos e insultos de varios cientos de personas. Tras ver los gritos de Olona hablando de "cachorros de ETA", decenas de tuiteros han criticado su estrategia publicitaria de ir a insultar al personal en una comunidad en las que Vox no tiene diputados, ni senadores, ni concejales y en la que según las encuestas no les va a ir mucho mejor este 2020.

Me he comprado unos protectores auditivos para la próxima carrera de F1 y el próximo mitin de Macarena Olona.

Está claro que no has ido a conseguir votos, ya que lo único que has hecho es insultar a todo un pueblo, así que queda claro que solo has ido a conseguir titulares y publicidad. De eso vivís. Qué pena dais tú y todos los que te rodean.

Adiós.

— Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) July 9, 2020