El País se vuelve Mr. Wonderful: ahora tenemos que aprovechar la crisis para desempolvar nuestros sueños

De los creadores de "Dormir con frío es mejor", "La ansiedad por el dinero existe" o "Pasa hambre para no envejecer" llega..."Cómo ser felices con menos", el artículo que emocionó a Spielberg.

Pues sí, El País lo ha vuelto a hacer y si no les bastaba con el titular, acompañaba su publicación en redes con la siguiente frase: "La crisis puede ser una buena ocasión para revisar prioridades, desempolvar sueños que se quedaron en el tintero y, sobre todo, para aprender a valorar lo que realmente importa".



Las redes no han tardado en reaccionar y comenzaban a arder con más de 500 reacciones a la publicación en las que comentaban lo poco apropiado que era este artículo, y lo grave que era que, ante la que se nos avecina, el periódico se atreviese a aconsejar a los ciudadanos a que fuesen felices con menos y a verlo todo de color de rosa tras una pandemia mundial que se ha llevado más de 600.000 vidas de las que más de 28.000 pertenecían a nuestro país.

Además, otros muchos de los usuarios, acompañando sus comentarios del hastag #LoPais haciendo alusión del periódico satírico, destacaban con humor e ironía que el artículo parecía una burla de cara a todas esas personas que lo están pasando mal económica y psicológicamente tras sufrir los estragos de la covid-19.

Para lo que soléis escribir en vuestro diario, me parece bastante bien que hayáis fichado a Mr. Wonderful para seguir con vuestras chorradas.

Siiii, sin toros,iglesia catolica, fútbol, luces de navidad, desfiles militares, armamento ,publicidad institucional, etc...

Pero imagino que por ahí no van los tiros ,pues no os viene bien ????????????????????

— goiko???? Preso Politico 2.0???????????? (@PresoPolitico3) July 21, 2020