"Solo le pido que preserve la unidad de España". Estas pocas palabras son, según el rey emérito, la petición que le hizo Francisco Franco antes de fallecer. Nueve palabras que, según el emérito, constituyeron la única guía del dictador sobre cómo gobernar el país. Así lo desveló esta jueves por la noche un documental emitido por TVE sobre la vida del monarca. Yo Juan Carlos I, Rey de España es una entrevista realizada al rey emérito poco después de abdicar de la corona y dejar la jefatura del Estado en 2014.

Según el monarca emérito, esta petición se la hizo Franco agonizando, en el lecho de muerte y afirmó que "no me dijo haga esto o no haga lo otro, y si uno lo piensa se puede interpretar de muchas maneras.

Fruto de una entrevista de cinco horas con el rey emérito, el documental fue rodado entre los años 2014 y 2015 y dirigido por el cineasta hispano francés Miguel Courtois en colaboración con France 3. Sin embargo la cinta fue censurada por PP y PSOE y sólo ve la luz casi cinco años después de comenzar a grabarse y apenas tres días después de la huida del monarca de España.

Tras tantos años de estar metida en un cajón, la cinta cobra ahora gran importancia, tras haberse hecho público en medios de comunicación del mundo entero el entramado financiero que el anterior jefe del Estado creó durante sus casi 40 años de reinado y las acusaciones de corrupción que están siendo investigadas y que han motivado su huida de España.

El documental no entra a analizar algunos aspectos clave de su reinado y declive. Por ejemplo no hace referencia alguna a la cacería de elefantes en Botswana que supuso el punto de inflexión de su declive. Tampoco aborda su relación con Corinna Larsen, la alemana cuyas declaraciones han desvelado gran parte del entramado corrupto.

El documental hace un repaso sobre toda la vida del monarca. Desde su infancia, con episodios dolorosos y dramáticos como la muerte accidental de su hermano Alfonso por arma de juego, la figura de Franco o las dificultades de Juan Carlos para estudiar: "Descubrimos que mi hermano era disléxico. Estudiar le costó mucho, era difícil para él. Pero los disléxicos desarrollan otro tipo de inteligencia. Creo que esa gran intuición que tiene viene de ahí", relata en el documental su hermana Pilar.

Durante el documental Juan Carlos también da algunas pinceladas sobre su relación con el dictador. "Era una persona que hablaba muy poco, pero conmigo sí que hablaba. Se reía y comentábamos cosas. En cambio con el resto hablaba poco. Más bien hermético", relató. Sobre su nombramiento afirmó que "no era una decisión fácil, pero si no hubiera aceptado ser el heredero del trono... ¿Cómo habría hecho lo que hice? El cambio político que se hizo no se hubiera podido hacer?

El documental completo fue colgado por TVE de forma gratuita y accesible en la plataforma Youtube