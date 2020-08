"Hoy en grandes referentes de la ciencia... Belén Esteban", e Ignacio Aguado dándole la razón

Madrid es una de las comunidades autónomas más golpeadas por la pandemia del coronavirus. Lo fue en la primera oleada y lo está siendo ahora, en esta segunda, donde los casos se han incrementado notablemente durante los meses de julio y agosto. Los datos no son nada buenos: en total, desde el inicio de la pandemia la comunidad de Madrid ha contabilizado 15.165 fallecidos y 112.189 positivos con PCR, según el informe de la Consejería de Sanidad de este pasado lunes.

Datos malos, malísimos, que habitualmente nos contextualiza y nos explica muy bien nuestro experto en ciencia, Alberto Sicilia, @pmarsupia en Twitter, que no para de advertirnos del peligroso incremento de casos especialmente en Madrid.

En un intento claro de esquivar su responsabilidad, el Gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso, secundada en esa labor por su socio de Gobierno y vicepresidente, Ignacio Aguado, intenta desde hace tiempo echar la culpa a otros, en especial al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

¿Crecen los casos de covid en Madrid? La culpa es del Gobierno central porque, entre otras cosas, no pone controles en el aeropuerto de Barajas en Madrid, el Adolfo Suárez, ni hace test al aterrizar allí. Ese es el discurso del Ejecutivo madrileño, sobre todo del vicepresidente Ignacio Aguado, quien no ha parado de pedir que se hagan test a todos los viajeros que llegan al aeropuerto de Barajas. Tanto es así, que Aguado ha aprovechado unas declaraciones de la ínclita Belén Esteban en las que esta –¿Cómo podríamos calificarla? ¿A qué se dedica Belén Esteban'– famosa denunciaba ayer, a su llegada al aeropuerto de Barajas, "las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto" para volver a cargar contra el Gobierno. Este es el momento de Belén Esteban y es impagable.

No le ha faltado tiempo a Aguado para retuitear desde su cuenta de Twitter esas palabras de Belén Esteban. como ejemplo de lo mal que funciona Barajas en la lucha contra la pandemia. Ni una palabra sobre la falta de inversión en contratar rastreadores o en evitar las aglomeraciones en el Metro de la capital, por ejemplo.

Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son "de chiste".

Claro, imagínense la reacción de la legión tuitera al ver cómo Aguado toma como referente de su política a Belén Esteban. Pero antes de dejarles con los más granado del cachondeo que se ha originado en las redes sociales, vamos a contextualizar: no es verdad que los contagios en Madrid entren por el aeropuerto de Barajas. Lo explican muy bien estos tuiteros:

Pero le hacemos más caso a Belén Esteban que a los expertos. El problema no sólo lo tienen los políticos que dirigen la región. También lo tienes tú, FAN de la casposidad televisiva.

Y ahora sí, las reacciones a las palabras de Aguado sobre lo que ha dicho Belén Esteban. Pónganse cómodos, que van a pasar un buen rato.

No entran cuatro gatos por baraja, la tienes en la boca todo el día, el metro no tiene problema verdad!! No tienes vergüenza Aguado pic.twitter.com/Ish8novKte

