"Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola Comunidad, la Comunidad de Madrid": esta la frase del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha citado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para lanzar un tuit hablando de "ensañamiento con Madrid".

La frase de Simón, que simplemente dice lo que hay, ha sido incorporada en vídeo por Ayuso como si fuera una suerte de ataque a Madrid y no una descripción de la realidad. En concreto, de los 96.654 contagios en los últimos 14 días, 30.959 son sólo de Madrid. Los tuiteros han reaccionado ante el "victimismo" de Ayuso, con una mezcla de argumentos y de cachondeo:

Soy madrileño, solo está describiendo lo que es objetivo. Hace unas semanas eran Aragón y Cataluña. Los datos no van contra nadie, son tan solo datos. Sin más. No convierta en enfrentamiento algo que no lo es porque no ayuda, solo distrae.

— Alberto García-Salido (@Nopanaden) August 31, 2020