El colapso de la Atención Primaria en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia por coronavirus ya ha sido criticado hasta por... ¡El Partido Popular! Por un error, eso sí.

Sucedió en el Parlament valenciano, cuando el portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, criticaba gestión sanitaria de la Comunitat Valenciana. Durante su discurso, expuso la falta de médicos de atención primaria, y lo ejemplificó con el cartel en el "Centro de Salud de Alicante", donde los médicos denuncian que faltan nueve médicos de 16. Lo que pasa es que el "centro de salud de Alicante" es en realidad el 'Centro de Salud Alicante', en la calle Alicante de... Fuenlabrada (Madrid).

Tras ver el vídeo, decenas de tuiteros han explicado que en realidad el 'Alicante' es un centro de salud madrileño:

El propio alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, respondió con sorna agradeciendo que se uniera a su reivindicaciones y citando a Ayuso en su cuenta de Twitter.

La cuenta de Twitter del PP de Aspe (Alicante) se hico eco del vídeo pidiendo la dimisión de la Consejera de Sanitat asegurando que "sobran los motivos". Después de armarse el revuelo en las redes no han borrado el tuit:

No se cuantas respuestas y descalificaciones después....

Esta⬇️⬇️ es la realidad, no en Fuenlabrada, en la CV. Quien se quiera quedar en la anécdota que lo haga...Por eso no borramos el tuithttps://t.co/epVMkfzeJ4

— PARTIDO POPULAR ASPE (@popularesaspe) September 7, 2020