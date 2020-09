¡Viernes!

Vamos a repasar, como siempre, las noticias con las certeras explicaciones de los tuiteros. Aunque últimamente en este país no hacen falta ni análisis: nadie se esconde mucho ya.

Acaba una semana con muchas noticias. Para empezar, una mala. AstraZeneca ha suspendido sus ensayos de la vacuna contra el coronavirus por la "reacción adversa grave" de un voluntario

Aún así, hay que confiar. Los científicos siguen trabando contra reloj.

¿Volveremos alguna vez a la normalidad de nuestra vida anterior? Si es que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde...

Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es tener cuidado de no extender el virus y seguir los protocolos

Y confiar en las autoridades

Además de eso, ponerte la mascarilla bien también ayuda

Esta semana, una niña nos ha explicado de forma magistral la importancia que tiene esto

-"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo. Pero no pasa nada...es mejor eso que morirse" pic.twitter.com/fBuQ2AoFwX

Y bueno renovar la mascarilla de vez en cuanto tampoco viene mal

Si no cumples las reglas tendrás que enfrentarte a la Justicia. Y recordamos: decir Habeas Corpus tiene el mismo poder para evitar que te detengan que enseñar el carnet del Club Megatrix

En cuanto a cultura, han lanzado el trailer de Dune, una de las pelis más esperadas en lo que queda de 2020...

Y en televisión, hemos tenido otra liada de Pablo Motos. Madre mía Motos, hijo mío...

En el plano político, hemos conocido nuevas revelaciones de la 'operación Kitchen' por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas

Parece que el cerco se estrecha en torno a Fernández Díaz, Cospedal y quizá Rajoy. El culebrón tiene tiene de todo, fondos reservados, asuntos internos, amenazas, chivatazos, traición...

Si es que se veía venir

Y también ha traído más misterios. Aún no sabíamos quién es el misterioso M. Rajoy y ahora también tenemos al 'Barbas'. Un nuevo rompecabezas

Casado dice que a él no le mire nadie, que era un pobre diputado por Ávila

Y luego se quedó tan pancho

Claro, el es el presidente de un PP remodelado

Y ahora Rajoy, que era el presidente del Gobierno, dice que ya no es un personaje público y que la segunda ya tal

"No me ha sonado el despertador", "el perro se comió los deberes", "no eres tú, soy yo", "no sabía lo que hacía mi marido" y ahora... https://t.co/yi5gR1LtRP

— Tremending (@Tremending) September 11, 2020