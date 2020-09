¿Os parecían pocas las 24 banderas (mitad de España, mitad de Madrid) con las que Isabel Díaz Ayuso recibió a Pedro Sánchez la semana pasada? Pues toma: ahora son 53.000. A médicos no, pero banderas no nos gana nadie.

El parque de Roma de Madrid amaneció este domingo con 53.000 banderas de España colocadas por iniciativa de la la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (ANVAC), una asociación liderada por miembros del partido ultraderechista Vox. 53.000 banderas cubriendo la ladera verde en la que se encuentra el escudo de la capital, visible desde la M-30 que sirven ¿para?

Según sus promotores se trata de un homenaje a las víctimas del coronavirus en España, aunque vista la argumentación de quienes han difundido las imágenes parece más bien una forma más de criticar al Gobierno.

El patriotismo no cura. Más valía que todos cuidásemos la sanidad pública universal, a los médicos y enfermeros. Y menos banderitas

Me acabáis de curar el coronavirus. Gracias.

Pues muy mal se tiene que dar para que después de colocar 53.000 banderas en Madrid no pare la extensión del virus.

No hay sanitarios , banderas

No hay PCR , banderas

Hemos robado , banderas

Que la monarquía es corrupta , banderas

Que somos xenófobos, banderas

Que somos machistas, banderas

Que somos clasistas,banderas

No hay bandera que tape tanta mierda

