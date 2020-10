La desternillante historia del 'escuadrón de liberación agapornis' comienza con la tuitera @nouledgecos preguntando si alguien de su zona ha perdido a tres ejemplares de esta especie, porque han aparecido en su jardín. Según relata ella misma, no se esperaba el giro argumental, que pasa a contar anonadada:

Amigos, necesito actualizar esto porque me acabo de llevar EL MAYOR PLOT TWIST de la historia.

"Creíamos que estaban perdidos pero ES TODO LO CONTRARIO" [...] "Estos tres mequetrefes llevan UN MES dando vueltas por mi ciudad y yendo a lugares donde hay jaulas de agapornis PARA INTENTAR ABRIRLAS". Y continúa: "Nos ha contado una compañera al pasarle la foto que por su barrio los conocen como "EL ESCUADRÓN LIBERACIÓN".

Según narra @nouledgecos, los tres ejemplares "van aprovechándose de la gente que encuentran para comer y, a su vez, tratan de hacer que otros de su especie se vayan con ellos".

Yo os juro que me estoy meando que 2020 ha traído pandemias, guerras, aliens y yo qué sé

Si volvemos a verlos, os comento más de sus aventuras, pero necesito que alguien haga una serie de esto por favor que me he quedado desplumada

La genial historia y su desternillante narración ha hecho las delicias de decenas de tuiteros, que se han dedicado a alimentarla con sus ocurrencias:

Sisisi, si nosotros hemos intentado atraparlos hoy. Pero no pudimos usar ese método porque nunca se posaban en una superficie plana (estaban en verjas, tejados, etc, pero no iban al suelo).

Intentamos pillarlos con comida, pero rehuían. Me dijeron que llevan ya un mes dando >

— Nou ❀*̥˚ @ Shaman King 2021 (@nouledgecos) October 7, 2020