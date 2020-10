El universo paralelo de Ayuso: "Si cierras restaurantes, haces que el contagio se vaya a las casas"

Si Isabel Díaz Ayuso no gobernara para 6,5 millones de madrileños podría dedicarse al humor. Pero resulta que no, que preside una de las comunidades más golpeadas por esta segunda ola de coronavirus. Pero ella sigue viviendo en un universo paralelo en el que todo funciona al revés de cómo las evidencias científicas demuestran día tras día. O eso, al menos, es lo que cabe desprender de las declaraciones que tenemos que escuchar de su boca.

Son ya innumerables las 'perlas' que la presidenta madrileña ha soltado desde que comenzó esta pandemia, allá por marzo. Pero en cuanto la ponen un micrófono delante y la entrevistan, ella no pierde la ocasión para lucirse y dejar a propios y extraños con la boca abierta de incredulidad.

Hoy ha acudido al programa de Ana Rosa para seguir sosteniendo que la Comunidad de Madrid no necesita el estado de alarma que tuvo que imponer el Gobierno central ante sus negativas a aplicar las restricciones de movilidad sugeridas por Sanidad. Su batalla sigue siendo la bronca política y dar la pelea en los tribunales, en lugar de poner todos los medios posibles por reducir lo antes posible el altísimo número de contagios por covid-19.

Como liberal que se jacta ser, su último deseo es poner cierto control a las actividades económicas para contener la propagación del virus. Precisamente hoy, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que decretará el cierre de los bares y restaurantes con ese mismo objetivo. Pero Ayuso no lo valora ni como opción y para defender su postura, ha usado un argumento que produce escalofríos.

Exactamente, Ayuso ha asegurado lo siguiente: "Si aprietas demasiado a los restaurantes y te llevas por delante negocios de miles de familias, lo que estás haciendo es que el contagio se vaya a las casas. Porque los ciudadanos, al no poder fumar, al no entender las normas, al irse pronto a casa, acaban yéndose a las viviendas y eso es mucho peor". El instante ha sido recogido por el perfil en Twitter de Más Madrid-Villaverde:

Porque si cierras los bares, la gente vuelve a sus casas a infectar a sus familias. Isabel Díaz Ayuso, libre pensadora. pic.twitter.com/DNzCWhupvn — Más Madrid-Villaverde (@MasVillaverde) October 14, 2020

Es decir, que para Ayuso el confinamiento que mantuvo en casa durante casi cuatro meses a todos los españoles no valió de mucho. Que los científicos están equivocados y que en los bares no hay riesgo de contagio aunque te quites la mascarilla para consumir pero que si te quedas en casa conviviendo con las mismas personas, entonces ahí vienen los problemas. Lo dicho, su universo paralelo. Obviamente, los tuiteros no daban crédito, una vez más:

- Mari, salgo a por tabaco y me pasaré el día en el bar para no contagiarte. — Martillaco (@martillaco) October 14, 2020

La gestión de la Comunidad de Madrid es sin duda una de las mayores desgracias que tiene España, y no es algo nuevo, antes que Ayuso hubo una señora llamada Ana Botella, que no era mejor. La diferencia es que ella no tuvo que hacer frente a una crisis internacional. — XtrangeBoy (@Xtranger0) October 14, 2020

Han tenido mejor negocio los bares con el Estado de alarma que sin el

Los madrileños se quedan y consumen dentro

Turistas no van a venir con los datos que tiene Madrid de CV-19

Pero que más da

El caso es guerrear contar el Gobierno — RLC.???????????? (@RLCar34) October 14, 2020

Manuela voy a salir, como esta cerrao el bar en vez de buscar pokemons vi a ver si veo el virus covid y lo traigo pa contagiaros a tooooosssss... pic.twitter.com/cJq5HkwGr9 — Toni (@ToniLinC) October 14, 2020

La nueva estrategia de Ayuso: Ahogar las penas y el virus en los bares — S3T (@s3t35120107) October 14, 2020

Como cómica no tiene precio, salvo que en plena pandemia no tenga ninguna Gracias — Virginia Monleon (@virginiamonle) October 14, 2020