"Banderas de España sí, de LGTBI no": el hilo con el que una joven denuncia presiones en su edificio para quitar la bandera arcoíris

Ana Sierra es la joven que ha dado voz mediante un hilo de Twitter a un problema que a día de hoy siguen sufriendo muchas personas: los ataques LGTBIfóbicos.

Según cuenta, hace unas semanas, Ana y sus tres compañeros de piso decidieron poner la bandera LGTBI en uno de los balcones de su casa. Todo parecía ir bien, hasta que les indicaron que el conserje había recibido una carta de quejas de los vecinos. Les amenazaron con que si no quitaban la bandera, no podrían vivir en esa casa. "Hay personas de este edificio a los que la bandera de los gays no les gusta", les decía el conserje.

En los tuits de Ana se refleja la rabia e impotencia que siente: "Quería usar Twitter para dar voz a esta situación asombrosa y recordar que esto SIGUE PASANDO."

En mi piso vivimos 4 estudiantes desde septiembre, hace unos días pusimos la bandera LGTBI en uno de nuestros balcones. Hoy, 3 días después, la intermediaria de nuestro inmueble, encargada de los asuntos que atañen a todo lo que ocurra en el piso, nos ha dicho que el conserje — Ana Sierra (@Anasierra98__) October 15, 2020

En Twitter, muchos usuarios han mostrado su cabreo frente a la situación que le ha tocado vivir a Ana y a sus compañeros de piso:

Increíble que esto siga pasando https://t.co/Etcfs7SZLD — Maria (@CabelloHerrero) October 16, 2020

Banderas de España en un edificio sí están permitidas, banderas LGTBI en el mismo edificio no. Esto sigue pasando, amigos. ¡Y mucha fuerza a los estudiantes del piso! https://t.co/iK48F8IZY0 — Davinia Suárez (con mascarilla) (@daviniasuarez) October 16, 2020

Duele el mundo, fuerte. Tenemos que seguir trabajando, porque hace falta y la verdad que falta mucho aún ???????? https://t.co/Uab3J2bbdG — Vicky Novac (@riavicto10) October 16, 2020

Para los del "no necesitáis el Orgullo ese porque ya os podéis casar".

Ejemplo real. https://t.co/KUgk7weFVk — Robin Shilvadin (@shilvadin) October 16, 2020

"Yo es que no entiendo por qué tienen que hacer el Día del Orgullo" Pues por esto ???? https://t.co/yiM1aNhyTt — Carlos A. Valverde ???????????????? (@CarlosAValverde) October 16, 2020

Camuflan su odio por la diversidad con el amor por una bandera. Ellos son los verdaderos enemigos de España.????️‍???? https://t.co/kVjnZPdWjh — フ乇丂ひ丂 (@jesustowers3) October 16, 2020