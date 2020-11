El comentario machista de Ayuso cuando Unidas Podemos le pregunta por la igualdad: "En su partido, para ascender, hay que ser pareja de alguien"

Hemos de confesar que aquí en Tremending andamos un poco desconcertados con la actitud de Isabel Díaz Ayuso: no sabemos qué se le pasa por la cabeza a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vean si no lo que ha ocurrido este jueves durante la sesión de control al Gobierno madrileño en la Asamblea de Madrid: la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, le preguntó a Ayuso cómo va a combatir su Gobierno las violencias machistas y defender la igualdad. Esta es la respuesta de Ayuso:

Ayuso, a Isa Serra: "En su partido, para ascender, hay que ser pareja de alguien. Algo que es nefasto para el ejemplo de las mujeres, que todos los días luchan por ascender sin ayuda de sus machos" pic.twitter.com/IRNd2MLKZV — El HuffPost (@ElHuffPost) November 19, 2020

¿Cómo se quedan? Pues imaginamos que como nosotros: desconcertados. La verdad es que la cosa tiene su miga: Ayuso responde con una machistada de tomo y lomo a una pregunta sobre violencia machista. Esto es como intentar apagar un incendio con gasolina, la verdad.

Fíjense bien en lo que le dice Ayuso a Isa Serra: "Su partido es la igualdad ante el delito, la igualdad ante el nepotismo y también ante el odio. Usted y Juanma del Olmo [pareja de Isa Serra], los dos insisto, condenados por violencia una y el otro por acusar a una persona inocente. Pero son iguales en el nepotismo, en su partido para ascender hay que ser pareja de alguien". Una circunstancia que para Ayuso supone un ejemplo "nefasto" para las mujeres que "luchan por ascender sin la ayuda de sus machos". Ver para creer,

La verdad es que Ayuso no se ha cortado un pelo en sus ataques, al tiempo que ha presumido de ser poco menos que la abanderada del feminismo: "Yo si estoy donde estoy es fruto de mi trabajo y no por ser la pareja de nadie, como ocurre en su partido. Su organización es violencia pura y han estado en contra de la violencia de género con sus aliados de Bildu. (...) Trabajan muy poquito, se ponen frente a una pancarta y no dan ejemplo luego".

Claro, palabras de este calibre no han pasado desapercibidas para la legión tuitera. La primer en denunciar las declaraciones de Ayuso ha sido la propia Isa Serra:

Esta es su respuesta cuando le pregunto cómo va a combatir las violencias machistas y defender la igualdad. Sólo sabe insultar y reproducir machismo. Qué pena de presidenta. https://t.co/vPFFFKIfnQ — Isabel Serra (@isaserras) November 19, 2020

Tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dejado pasar por alto las palabras de Aguirre.

La derecha está empezando a normalizar el cuestionamiento de la vida personal de las mujeres, especialmente de las feministas, como forma de desacreditar nuestra acción política. Puro machismo de toda la vida https://t.co/HHQhPL63W1 — Irene Montero (@IreneMontero) November 19, 2020

Y por supuesto, la legión tuitera también ha reaccionado. Muchos tampoco se explican qué pasa con Ayuso.

.No tiene cabeza. No tiene escrúpulos. No tiene empatía con las mujeres. No sabe nada de política, ¿Cómo ha llegado donde está? — Concha Torralba Mateos (@concht1) November 19, 2020

Esta mujer debe volver al colegio y, después de una sesión de pellizquitos de monja, que le enseñen a contestar lo que se le pregunta.... — Home Made (@HomeMad10298939) November 19, 2020