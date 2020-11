El programa vespertino de la televisión pública italiana Detto fatto ha generado la indignación de una buena parte de la sociedad con su emisión del pasado martes. En una sección del matinal, una bailarina de pole dance comenzó a dar consejos sobre cómo debe una mujer comportarse en el supermercado para seducir a un hombre.

"Con la ayuda del carrito camino con las rodillas rígidas y doy vueltas por los pasillos, que se convierten en mi escenario"; "para hacer la situación un poco más intrigante puedo levantar un poco la rodilla", son algunas de las frases que espetó la bailarina Emily Angelillo.

Angelillo también indicó cómo, a su juicio, debería una mujer coger algún producto de la última balda del supermercado: sin hacer movimientos bruscos. Según ella, tiene que ponerse de puntillas, arquear la espalda para estilizarse, sacar culo, y alargar el brazo de manera elegante.

Además, en un momento de la sección en la que la bailarina pretendía enseñar a otra joven cómo caminar con tacones y bailar con ellos, la presentadora, Bianca Guaccero, preguntó:"¿Y si el producto cayera al suelo justo cuando pasa él?" a lo que Angelillo respondió: "Arrodillarse con las piernas cerradas para que la situación se vuelva vulgar", sin olvidarse de "elevar el trasero".

Las críticas hacia esta casposa sección del programa, que además se emitió un día antes de la celebración del 25N, día para la eliminación de la violencia machista, no se han hecho esperar. El subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros encargado de la información y la edición, Andrea Martella, ha pedido explicaciones a la cadena sobre el contenido del programa.

Il tutorial sul come fare la spesa è una pagina di televisione deprimente e umiliante per la dignità delle donne. In verità ne servirebbe uno su come fare servizio pubblico senza calpestare il valore e la storia della Rai. pic.twitter.com/E3VbMR7fwX

