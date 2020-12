No había texto en el tuit, pero su mensaje quedó tan claro que ya ha generado más de 15.000 interacciones, tanto a favor como en contra y más de un insulto machista, como suele ser habitual en esta red social.

La periodista alicantina y presentadora de televisión Carolina Farre publicó ayer una fotografía del rey Felipe VI durante su tradicional discurso de navidad. Pero la colgó boca a abajo mientras el monarca perdía la ocasión de dar una explicación o pedir disculpas a los españoles por los escándalos que ha obligado a su padre, Juan Carlos I, a huir de España tras desvelarse que ocultó a Hacienda sumas millonarias de dinero que no se sabe de dónde proceden.

La resaca del tuit ha sido tan viral que no deja de generar opiniones entre monárquicos y republicanos este viernes. Tanta repercusión ha tenido que Farre ha decidido publicar varios tuits en los que explica su postura, recuerda lo que sus padres le enseñaron en casa y hace una defensa de a libertad de expresión y del debate libre y serio sobre la monarquía.

No m ho pensava no, la repercusió per un pensament cap per avall. Mireu, mon pare era de dretes i monàrquic , ma mare votant del psoe fins quan ho ha fet malament i .." bò els reis no fan ni pols ni remolí, deixem los". M han educat amb llibertat de poder fer i dir el què vulga — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

"No pensaba no, la repercusión de un pensamiento boca abajo. Mirad, mi padre era de derechas y monárquico, mi madre votante del PSOE hasta cuando lo ha hecho mal y... ‘bueno, los reyes no hacen ni polvo ni remolino, dejémoslos’. Me han educado con la libertad de poder hacer y decir lo que quiera", decía en el primer mensaje.

hauriem de poder debatre sense insults i tolerar a tots per pensar o ser diferents. Mon pare escoltava la cope i ma mare la ser. Tenien 2 aparells de radio però mai un amb més volum que l' altre... — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

"Deberíamos poder debatir sin insultos y tolerar a todos por pensar o ser diferentes. Mi padre escuchaba la COPE y mi madre la SER. Tenían 2 radios, pero nunca uno con más volumen que la otra", continuaba.

Jo ho he contat mil vegades. També vos recorde que a l' època del Tela Marinera on teniem de Jaime Peñafiel de col.labrador feiem broma. Ell deia que no podria casar- me amb Felipe per no ser monàrquica.

Quin problema hi ha? Quin país més endarrerit es este? Pau i ❤ . — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

"Yo lo he contado mil veces. También os recuerdo que en la época del [programa] 'Tela Marinera', donde teníamos a Jaime Peñafiel como colaborador, hacíamos bromas. Él decía que no podría casarme con Felipe porque no era monárquica. ¿Qué problema hay? ¿Qué país atrasado es este? Paz y amor", concluía la presentadora.

Pero poco ha importado su llamamiento a la cordura. Los insultos no han cesado durante todo el día, hasta el punto de que ha pedido por favor que se guarden las formas.

I en serio. Deixeu d' insultar. El dia de Nadal. Nostreseñor vos castigarà. I els vostres pares ho havien d' haver fet abans. — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

"Y en serio. Dejad de insultar. El día de Navidad. Nuestroseñor os castigará. Y vuestros padres lo tenían que haber hecho antes" ha zanjado.