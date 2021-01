Una de las imágenes de este nuevo año ha sido el desalojo por parte de los Mossos d'Esquadra de una rave en Llinars de Vallés, Barcelona. En ella participaban unas 200 personas, entre las que se encontraban 100 españoles, 35 franceses, 10 andorranos, 10 italianos y otras personas procedentes de diversos países.

La rave duró desde el jueves 31 de diciembre al sábado dos de enero y sus miembros fueron desalojados e identificados por saltarse las normas existentes por el coronavirus.

Hubo varias imágenes que se volvieron virales, entre ellas la de una parte de los asistentes enfrentándose a los Mossos d'Esquadra.

La macrofiesta ha sido muy comentada en redes sociales y entre los debates se ha colado un vídeo de Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, en el que habla sobre la rebeldía.

Estas palabras las pronunció en una entrevista que realizó Cultura por el Cambio y los 36 segundos de corte publicados por PabloMM han sido muy comentados en redes sociales.

