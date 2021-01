Menuda se ha liado. Despliegue total en los medios comunicación, que no hablan de otra cosa. No es para menos, dada la relevancia mundial del asunto. Sí, amigos: nieva en Madrid.

Vale, bien, ayer hubo un intento de golpe de estado en la mayor democracia del planeta y probablemente acabemos sufriendo terribles consecuencias derivadas de ello, pero pasemos ya a noticias realmente importantes: nieva en Madrid. — Rubén Fdez. (@thefdez) January 7, 2021

Como siga nevando en Madrid, los del Barrio de Salamanca van a tener que salir a manifestarse con las motos de nieve. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) January 7, 2021

La imagen que resume los 2 grandes temas del día:

La nieve y los fachas disfrazados con pieles partidarios de Trump. pic.twitter.com/CQ63uA8xKE — Javier Durán (@tortondo) January 7, 2021

Es lo que pasa con la nieve: muchos problemas de tráfico y otros, pero también la ilusión y la alegría en los rostros.

La nieve saca lo mejor de nosotros. pic.twitter.com/koyHwclMA7 — Raï (@churfer_rai) January 7, 2021

Vamos con la otra noticia del día: simpatizantes de Donald Trmp asaltaron este miércoles el Capitolio de los EEUU en Washington. Hubo cuatro muertos. Alucinante.

España ha adelantado a Cuéntame y Estados Unidos a House of Cards. — Kim Jong-un (@norcoreano) January 6, 2021

Ahora es cuando Estados Unidos invade Estados Unidos con su ejército para deponer al tirano y a los asaltantes y restaurar la democracia en la república bananera de Estados Unidos. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) January 7, 2021

Hay que ver la que han liado en el Capitolio los nostálgicos esos. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 7, 2021

How it started How it’s going pic.twitter.com/moAqnLyRmt — Translate Trump (@TranslateRealDT) January 6, 2021

Salir, beber, asaltar el Capitolio, el rollo de siempre. — Olalá de fua (@olaladefua) January 6, 2021

Sí, 2021 pinta que te cagas...

A ver si 2020 era sólo el teaser. — Moe de Triana (@moedetriana) January 6, 2021

Yo ya deposito todas mis esperanzas en 2022. — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) January 6, 2021

¿A esto se le llama intento de golpe de Estado o no?

-¡Al suelo! Se sienten, c*ño.

-¿Pero qué dices?

-Una cosa que me ha dicho mi primo de España que dijera si lo hacíamos al final. pic.twitter.com/r6xyqokBvA — Grouchico (@El_Grouchico) January 6, 2021

La noticia llegaba este miércoles a las redacciones de todo el mundo y sí, Ferreras preparaba un especial en un pis pas.

Ese hijo de Ferreras montándose solito los juguetes de Reyes porque unos tíos vestidos de castor se han colado en el Capitolio americano. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 7, 2021

-Empieza aquí nuestro especial de 36 horas desde el Capitolio destruido.

-Ferreras, el Capitolio sigue en pie...

-Saca el Apocaliptómetro!

-No tenemos de eso...

-Más periodismo! pic.twitter.com/uwP5fKzpoU — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 7, 2021

- DOMENE LOS ASARTANTE TIENEN PINTA DE KE LES GUSTA ER ROSCON CON FRUTA O SIN FRUTA

- DIFISI FERRERA TE DIRIA ESTA GENTE CON FRUTA CREO YO

- YA DESIA YO VORVEMOS EN UN SEGUNDO NO TE RETIRE pic.twitter.com/mZFHTBhrA8 — MALACARA (@malacarasev) January 6, 2021

El asalto dejó unas imágenes de auténtico bochorno, de unos radicales ataviados con disfraces, banderas, carteles y demás parafernalia subiéndose por los muros.

How it started How its going pic.twitter.com/zwnKtJVufJ — Dean Issacharoff (@Iss_Dean) January 6, 2021

"Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño" (Jebediah Springfield) pic.twitter.com/9HCphanoep — laquintacolumna (@laquintacolumna) January 6, 2021

— José Luis, ¿dónde vas vestido de bisonte?

— A tomar el Capitolio. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) January 6, 2021

Lo de Jamiroquai tomando el Capitolio no lo vimos venir. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) January 6, 2021

????She's just a cosmic girl???? pic.twitter.com/xNUi9S1op0 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) January 6, 2021

Cuando ibas de excursión al ayuntamiento con el colegio. pic.twitter.com/RQS7TfX9Xn — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) January 6, 2021

Algunos de los personajes que hemos visto en las imágenes dan una buena muestra de los radicales que apoyan las tesis lunáticas del presidente saliente.

Cuando te baja la keta y te das cuenta que has asaltado el Capitolio. pic.twitter.com/y9nZwSMg1w — Kim Jong-un (@norcoreano) January 6, 2021

A ver cómo explican esto los historiadores del futuro pic.twitter.com/RqZ2W2pkYx — El Humanoide (@ElHumanoide) January 6, 2021

"Fui a un golpe de estado y me acordé de ti". pic.twitter.com/0lGGTjc3Vv — Aquel Coche (@Aquel_Coche) January 6, 2021

Yo llevándome el bolígrafo de la habitación del hotel. pic.twitter.com/lqa3TwmGeh — Olalá de fua (@olaladefua) January 6, 2021

6 AM ESPERANDO EN LA RENFE PA VORVE DER CARNAVA pic.twitter.com/9jzuNBhPmN — MALACARA (@malacarasev) January 6, 2021

Hay quien los ha definido muy bien.

"They're not fucking protesters, they fucking terrorists." -Draymond Green pic.twitter.com/SYpQqDWZdV — Sam Hustis (@SamHustis) January 7, 2021

¿Cómo ha podido pasar esto? Pues veréis, queridos niños...

Se comienza blanqueando el fascismo. pic.twitter.com/PMIn820LDC — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 7, 2021

Todo bastante increíble. ¿Qué ha fallado? El Capitolio de EEUU es un lugar donde la seguridad es brutal... ¿Estaban muy preparados los de los abrigos de pieles, hubo negligencia o hay algo más? Mucha contundencia no se vio...

EE UU gasta 750.000 millones de dólares al año en defensa... ayer se les colaron en el Capitolio personajes sacados de un reality pic.twitter.com/VCS958FoXS — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) January 7, 2021

La policía intentando evitar que los seguidores de Trump entren en el Congreso. pic.twitter.com/y2BZxmdYuR — Manuel Burque (@manuelburque) January 6, 2021

La seguridad del Capitolio ahorita con el Golpe de Estado de los seguidores de Trump. pic.twitter.com/LpEm7lCEYW — rgarza (@rosbelgarza25) January 6, 2021

...y entonces ellos no se esperarán que aparezca el de los cuernos. pic.twitter.com/wZVxx4lquh — Proscojoncio (@Proscojoncio) January 7, 2021

que sea más fácil entrar en el capitolio que en cantora da que pensar — Rubén (@rubszn) January 7, 2021

La seguridad Para entrar en el Capitolio pic.twitter.com/DRNB2zAoGK — Alejandro (@alelitooo) January 6, 2021

La seguridad, insistimos, es bestial allí. O al menos según quién se vaya a manifestar allí, claro...

Protestas Black Lives Matter / Protestas pro-Trump pic.twitter.com/L5qheJVfni — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 6, 2021

There are two Americas. pic.twitter.com/CptXMNRLYw — Julia Carter (@thejuliacarter) January 6, 2021

Si este tipo fuese negro, imaginaos dónde estaría ahora su cadáver. pic.twitter.com/noE90x8gaI — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) January 7, 2021

En medio del caos, todo el mundo se preguntaba dónde estaba Trump y por qué no decía nada.

Al final, salió a decir que violencia no y que se marcharan a sus casas... pero volvió a insistir en lo del fraude electoral con su increíble número de cero pruebas. Al final, las redes sociales borraron su vídeo y le bloquearon la cuenta.

Melania escondiéndose para que Donald no le pida su cuenta para tuitear. pic.twitter.com/1sUNGLamQ1 — El Caps (@El_Caps) January 7, 2021

Mandatarios de todo el mundo han condenado la acción.

Ángela Merkel ha comparecido públicamente para comparar el asalto del Capitolio de EEUU con las protestas del 15M. No, es broma. En Europa no se le ocurre a nadie hacer el ridículo así. Ha condenado al fascista de Trump sin más. — gerardo tecé (@gerardotc) January 7, 2021

A parte de ellos, Juan Guaidó también.

Aquí en España, lo de siempre: la derecha viendo una oportunidad de criticar al Gobierno. ¿Que no es posible criticar al Gobierno con lo que hagan los seguidores de Trump? Aguanta el vaso a la derecha española...

Líderes del propio partido de Trump condenando lo de hoy. Líderes de la derecha española comparando el asalto de supremacistas y fascistas al Capitolio con las protestas del 15M. La derecha americana lleva 230 años en democracia. La española la fundaron ministros franquistas. — gerardo tecé (@gerardotc) January 6, 2021

Solo tenía que respirar, contar hasta diez y dejar Twitter hasta mañana. pic.twitter.com/zdbvmc6yoM — Manuel Burque (@manuelburque) January 6, 2021

???????? Golpe de Estado

???????? Golpe de Estado

???????? Golpe de Estado

???????? Golpe de Estado

???????? Igual que los de Podemos — Pasanospoco (@pasanospoco) January 7, 2021

Han vuelto a sacar su truqui de hablar de 'populismo' y también han dicho que lo de ayer fue como lo de 'Rodea el Congreso'. En serio

"Manual rápido de la derecha ante altercados: si los causantes son de su cuerda, es populismo; si no, es culpa de la izquierda"https://t.co/sFyxiPBrBh — Tremending (@Tremending) January 7, 2021

Si no sabe la diferencia entre asalta y rodea, no te lo folles. — Javier Durán (@tortondo) January 7, 2021

Los ultras de Vox, mientras, a lo suyo.

No molestéis ahora a VOX, que está cogiendo apuntes. — David Pareja (@davidpareja) January 6, 2021

VOX no condena el golpe de Estado de Trump porque al community todavía no le han inyectado la vacuna con el 5G y twitter le va lento. — gerardo tecé (@gerardotc) January 6, 2021

El Community Manager de Vox intentado culpar a Podemos y Batasuna en el tweet sobre el Golpe de Estado de Trump. pic.twitter.com/EvdDWNAQz4 — Javier Durán (@tortondo) January 6, 2021

Hoy les ha criticado hasta Casado.

¿Os ha parecido un despropósito lo de Washington? Pues mucho ojito. Solo hace falta buscar las similitudes.

Manifestante Jusapol 2018

Manifestante Pro-Trump 2021 pic.twitter.com/oVyDrESgA1 — David Torrents (@torrents_d) January 6, 2021

Madre mía Donald Trump deslegitimando la victoria de Joe Biden. pic.twitter.com/tXn0X7zRAz — Diego FS (@DiegoFSRB) January 7, 2021

Empiezas llamando ilegítimo al presidente del gobierno y acabas así... — Edu Bayón (@edubayon_) January 6, 2021

Ana Rosa: ¿cómo es posible que lleguen al poder fascistas como Donald Trump en países que son democráticos? Pues no tengo ni idea la verdad... ???????????????? pic.twitter.com/q6ksYQ2c7F — Protestona ???? (@protestona1) January 7, 2021

¿Os imagináis algo así aquí? Mejor que solo sea una imaginación.

Que si este Golpe de Estado lo hace Vox en España entra uno a la fuerza en el Congreso vestido de torero ni cotiza. — Javier Durán (@tortondo) January 6, 2021

Si el intento de Golpe de Estado de EEUU lo hubiera promovido Abascal en España, en las fotos saldrían el chino de VOX, la tipa del "Queremos ir a misa", el falangista que lloraba, los nietos de Franco y Patri la de las encuestas. Sinceramente, hasta en eso nos ganan. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 7, 2021

Ojalá que en España cuando den los de V0X un golpe de estado sea vestidos de Falleras, de Tonadilleras, de Toreros y de Obispos. — Doña Merkel ???????????????????????????????? (@GobernoAlem) January 6, 2021

Cada vez que PP y Vox llaman ‘ilegítimo’ al Gobierno, un golpista pone a enfriar una botella de champán — Toño Fraguas (@antoniofraguas) January 7, 2021

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

ÚLTIMA HORA: Se filtra el nuevo plan de vacunación de Ayuso. pic.twitter.com/jCpva9T0pF — Doctor Jekyll (@bicicletagris) January 5, 2021