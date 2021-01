¡Ya es viernes!

Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe... pic.twitter.com/ReWyp5RuOS — Garrobo (@GarroboXXI) January 15, 2021

-¡Es viernes y el cuerpo lo sabe!

-Es un ataque epiléptico.

-Ah... — ZOTON (@catacerca) January 15, 2021

-¡Es viernes y el cuerpo lo sabe!

-Es usted el peor forense que conozco. — ZOTON (@catacerca) January 15, 2021

Vamos a repasar la actualidad con los mejores chistes de todo Twitter, y con alguno malo también.

Ya he pedido hora para consulta. pic.twitter.com/8CcTEXWXZB — Frikimalismo (@Frikimalismo) January 14, 2021

Bueno, ¿por dónde empezamos? Creíamos que el 2020 estaba siendo malo y el arranque del 2021 lo está dejando como bueno...

Aprovecho el caos mundial para confesar que me gusta el yogurt de coco. — Hikikomori Handrius (@Handrius_) January 12, 2021

Terminamos una semana marcada por las consecuencias del temporal Filomena, que no han sido pocas.

Menudo frío...

¿Cómo llevas este frío?

- A ti qué te importa, déjame en paz. pic.twitter.com/aA3bmOta8g — Hombre Revenido (@hombrerevenido) January 11, 2021

Y menuda liada. Pero espera, que lo peor de todo está por llegar.

Yo acercándome a la factura de la luz el próximo mes: pic.twitter.com/bwrkAwXflY — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) January 13, 2021

En Madrid la cosa se ha complicado mucho, ciertamente.

La gente en los Mercadona de Madrid. pic.twitter.com/yzRJYIHzOC — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 11, 2021

Menos mal que Casado sacó la pala.

– Aquí no se puede entrar sin acreditación.

– Soy Pablo Casado.

– Perdone señor Casado. No le había reconocido sin la pala. pic.twitter.com/3FQpYapSti — ???????????????????????????? (@Tarantinto78) January 12, 2021

"Soy Pablo Casado, necesito tu ropa, tus botas y tu quitanieves. Ahora" pic.twitter.com/NyNETdrxAH — Javier Durán (@tortondo) January 11, 2021

Era algo que no se podía prever, sobre todo si te tapabas los oídos cuando lo decían todos los meteorólogos que se pasaron días avisando, claro.

Dice Ayuso que nadie fue capaz de detectar semejante borrasca. En su defensa diré que lo ha dicho sin reírse. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 14, 2021

Y es que cuando algo no se puede prever, pues no se puede prever.

Lo de la nevada en Madrid es algo sin precedentes.

No como la pandemia, que pasa todos los años y aún así el gobierno no estaba preparado. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 14, 2021

Pero es que, además, ellos mismos presumían de tener el mejor plan de inclemencias de la historia. Es que con esta gente todo es una maldita broma.

how it started // how it's going pic.twitter.com/GVMrOLGzR0 — David Pareja (@davidpareja) January 11, 2021

La CAM el martes / la CAM hoy pic.twitter.com/o320ttovEy — Analía Plaza (@lalalalia) January 10, 2021

Y, claro, así están las cosas.

La basura se va acumulando. Mi casa ya parece Tele 5. — Max Pradera (@maxpradera) January 12, 2021

Madre mía, cómo está dejando Madrid la maldita Carmena. pic.twitter.com/3S3N81gsFL — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) January 13, 2021

CHAVAL, PON OTRA BOLSA AHÍ. pic.twitter.com/LNVlVB1etF — Marina Lobo (@marinaLobL) January 15, 2021

Hace una hora en La Latina. pic.twitter.com/S0hFqEAhWM — hector alonso???? (@hdelosrios2) January 15, 2021

Quién lo iba a decir. Al final ha sido Almeida el que ha convertido Madrid en Venezuela. pic.twitter.com/9NehfYclK7 — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) January 13, 2021

Algunos ven un sombrero, los madrileños ven un montón de nieve tapando bolsas de basura. pic.twitter.com/rZ21EZqC7G — Javier Durán (@tortondo) January 15, 2021

La derecha gestionando a su estilo.

???? ÚLTIMA HORA | La Comunidad de Madrid subcontrata a Salt Bae para echar sal sobre las aceras de la ciudad. pic.twitter.com/sXP7XpcBVc — Aquel Coche (@Aquel_Coche) January 13, 2021

-Podríamos aprovechar la ola de frío para privatizar algo... -Lo tengo, haré un hospital que solo sirva para curar resfriados... -Eso ya lo tienes Isa... pic.twitter.com/DoOa6LiHnQ — Protestona ???? (@protestona1) January 9, 2021

Y mientras, pidiendo voluntarios para todo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Voluntariado de Madrid. pic.twitter.com/CKdHSS1Nso — Stéphane M. Grueso (@fanetin) January 15, 2021

¿Esto es un Gobierno o una coordinadora de voluntariado? https://t.co/Bd0INgps2e — Alejandro Torrús (@ATorrus) January 15, 2021

El único paso lógico a estas alturas es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté formado por voluntarios. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) January 15, 2021

Porque no se puede hacer más.

Seis días después Almeida ha limpiado el 17% de las calzadas y ha visitado el 86% de los platós. — Hugo Martínez Abarca ???????????? (@hugomabarca) January 14, 2021

Mientras tanto, no lo vais a creer pero Ayuso y Almeida están aprovechando para malmeter con el Gobierno central. Primero dijeron que iban a pedir la declaración de zona catastrófica.

Yo estoy de acuerdo con que declaren a Díaz Ayuso zona catastrófica. — Perceval Tébar ???? (@PercevalT) January 12, 2021

ÚLTIMA HORA: La comunidad de Madrid mandará al gobierno una foto de su presidenta y otra de su vicepresidente para pedir la declaración de zona catastrófica. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 13, 2021

Madrid es una administración fallida: Lo es en lo Sanitario, lo es en materia de emergencias, y lo es en materia educativa. En efecto necesitamos que se declare zona catastrófica tanto a su Ayuntamiento como a la sede de la Comunidad. — Fernando Berlín (@radiocable) January 15, 2021

Madrid debería haber sido declarado zona catastrófica el día que Ayuso fue nombrada presidenta... ???????????? — Protestona ???? (@protestona1) January 14, 2021

Cuando aún no lo habían pedido formalmente (y lógicamente el Gobierno aún no había respondido) empezaron a ponerse la venda en la herida y a quejarse de que el Gobierno no quisiera acceder a ello.

Estamos en ese punto medio entre ser declarados zona catastrófica e ir a trabajar como si no pasase nada — Armando el pollo (@Arma_pollo) January 11, 2021

¿Tenemos todos claro que el dinero que reciba Madrid si se declara zona catastrófica acabará en manos de Florentino Pérez, Kike Sarasola y El Corte Inglés? — Ivanjode (@Ivanjode) January 14, 2021

ULTIMA HORA:

La CAM solicita voluntarios que tengan carretillas para llevarle a casa a Florentino los fajos de billetes de pa cuando caigan los fondos de lo de zona catastrófica. — Hermanos Peláez (@HermanosPelaez) January 13, 2021

Lo siguiente es que el Ayuntamiento ha calculado el impacto en 1.400 millones.

La mayor parte de lo reclamado por Madrid en su propuesta de declaración de zona catastrófica por la nevada es ‘lucro cesante’. Como si el Estado tuviera que pagar el pescado a los pescadores que no salen de puerto porque hay galerna — Antonio Papell (@Apapell) January 15, 2021

Después Casado ha propuesto destinar parte de los fondos de la UE contra el Covid a los afectados por 'Filomena'. Claaaro.

ÚLTIMA HORA: Pablo Casado pide utilizar parte del dinero europeo para la pandemia en paliar la derrota del Real Madrid en Copa. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 14, 2021

Hace falta dinerito en Madrid. ¿Por qué será?

La Comunidad de Madrid bonifica el impuesto de patrimonio, dejando de ingresar unos 1000 millones de euros cada año. — J Moisés Martín ???????? (@jmoisesmartin) January 14, 2021

Pero esta semana también se ha complicado mucho lo del coronavirus. Algo que tampoco se podía prever...

Y aquí puedes ver el momento exacto en el que todos nos unimos y trabajando juntos pudimos salvar la Navidad pic.twitter.com/PGI7nsLF6H — El Hematocrítico (@hematocritico) January 14, 2021

Qué después de abrir todo en navidades habría que volver a cerrarlo es algo que no se podía saber. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 13, 2021

Se dijo que había que salvar la Navidad y parece que al final sólo se salvó eso.

???????? Salvemos vidas

???????? Salvemos vidas

???????? Salvemos vidas

???????? Salvemos vidas

???????? Salvemos el verano, la Navidad, la Semana Santa... — Pepo Jiménez (@kurioso) January 13, 2021

Mientas, muchas de las las vacunas que han llegado aún están sin poner.

Por no hablar de los listos que han decidido que ellos mismos son de los primeros que deben recibirlas.

Y el día que sobren 50 euros de la caja pues pa'lante también. A la buchaca. Haber estudiao pa alcalde, coño. https://t.co/KC04p33ZXc — José Enrique Monrosi (@monrosi) January 14, 2021

Los alcaldes que se han vacunado alegando que sobraban dosis, son grupo de riesgo, pero para los ciudadanos. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) January 15, 2021

Las cifras de contagios y muertes ya están por las nubes otra vez...

Hoy se han contagiado 420 personas que no saben que van a morir dentro de 14 días. Solo de pensarlo la idea ya es terrorífica... — Pepo Jiménez (@kurioso) January 14, 2021

Si llegaste a usar esto, por favor quédate en casa ya que eres población de riesgo. pic.twitter.com/We1BFSy41O — Dios (@Dios_Padre) January 11, 2021

En Madrid, una vez más, van a lo suyo.

Estamos salvados...

Toque de queda y reuniones de máximo 4-6 personas... Pero transporte público y universidades hasta arriba de gente Definición gráfica : pic.twitter.com/bvBkhnWTIm — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) January 15, 2021

Venga, que ahora sí empieza el 2021 bueno...

Se preveen lluvias en Madrid para la semana que viene ¿nos organizamos para ir guardando un animal de cada especie? — Eleven (@RareEleven) January 15, 2021

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Empezaron en un garaje pic.twitter.com/lK195WXcvF — Manuel (@manutorre72) January 13, 2021

cuando va a dejar la industria textil de proponer cánones de belleza irreales e imposibles para las mujeres pic.twitter.com/FwaC4GCmx1 — Adrián (@Adrogomo) January 13, 2021

Best vídeo de 2021 sí o sí pic.twitter.com/Ve6EU0UVMu — Sirereta (@Sirereta) January 13, 2021

Cuando no has cogido carrito en el Mercadona porque sólo ibas a por una cosa pic.twitter.com/BZJF92ErxV — Tita Dinamita ???? (@TitaDinamitta) January 11, 2021

semana del secuestrador en Lidl pic.twitter.com/f5ja3BYWqR — sergio ???????? (@SeergioCabellos) January 13, 2021

te quiero perrito vengativo pic.twitter.com/awmG2lkdM4 — vicenta (@kansaita_) January 12, 2021