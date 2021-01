El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a ser objeto de críticas. ‘El programa de Ana Rosa’ dedicó una parte de su escaleta del martes a debatir sobre la última petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: cancelar los vuelos de España con Sudáfrica y Brasil tras detectarse en estos países nuevas cepas de coronavirus y la contestación de Simón.

"No sé quién lo propone, pero sería un canto al sol", comentó el epidemiólogo al respecto durante su última comparecencia este lunes. Una respuesta que no ha gustado ni a los colaboradores ni a la propia presentadora, Ana Rosa Quintana, que no dudaron en dedicarle unas palabras a Simón, algo que no es la primera vez que hacen.

"Le aconsejaría al señor Simón que sea un poquito más prudente. Yo no sé cuándo va a dimitir o cuando le van a cesar porque hay un problema de credibilidad serio que, además, está lastrando la estrategia global con su presencia", comentaba la colaborada María Claver.

Aunque las palabras que más han despertado las reacciones de los tuiteros han sido las de la cara del programa, que ha criticado el modo de informar del epidemiólogo.

"A mí las opiniones de Simón me dan absolutamente igual, no está para dar opinión", afirmó Quintana. Después añadió: "Cuando Simón da los datos ya todos tenemos los que han dado las distintas comunidades autónomas. Porque es el único país del mundo que sigue sin dar datos los fines de semana, pero los dan las comunidades autónomas. Con lo cual ya no hacemos caso a Simón".

Una sentencia que no ha tardado en causar revuelo en Twitter.

Ana Rosa Quintana: "las opiniones de Fernando Simón me dan exactamente igual. No está para dar opinión" El señor que escribe las opiniones de Ana Rosa Quintana está desatado últimamente#AnaRosa #FernandoSimon #Covidiotas — Malas Nuevas (@nuevas_malas) January 19, 2021

Los periodistas que son altavoces de la derecha y están al servicio de ellos están haciendo un daño a la profesión al wrder toda objetividad en sus comentarios. Ana Rosa Quintana ha conseguido con su programa ser la portavoz número uno del PP. — María Teresa (@Maytelam) January 19, 2021