Ha costado, pero por fin hemos llegado al viernes...

Iniciamos nuestro clásico repaso a las noticias, vistas a través del prisma de los tuiteros y su siempre sosegado y ponderado análisis de la actualidad.

Twitter vs Realidad pic.twitter.com/ithMPDRtar — The Hunchback (@the_hunchback_) January 20, 2021

Acabamos una semana calentita en cuanto a información, como la anterior. Y como la anterior a la anterior. Y decíamos de 2020...

¿Os acordáis cuando llamábamos "cuesta de enero" a otros eneros normales? jejeje — Sori ???????? (@soysori) January 19, 2021

Empecemos por la buena noticia: por fin hemos dicho adiós a Donald Trump.

"¿Pero el presidente no era Clinton?" pic.twitter.com/sySnK1iIgq — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 21, 2021

Aunque, espera, que en su despedida ha advertido de que volverá "de alguna forma". Veremos de qué forma es...

También hemos tenido toda la polémica de los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos, después de que lo anunciara el Rubius. Pero vamos, que son muchos ya...

Yo lo siento mucho, pero al tema de los Youtubers y Andorra ya solo puedo aportar memes de Los Simpson pic.twitter.com/SoA9KlPdTn — Garrus (@SrGarrus) January 18, 2021

???? ÚLTIMA HORA: Detenido un individuo que ayudaba a pasar a youtubers por la frontera con Andorra. Se le acusa de tráfico de influencers. — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) January 20, 2021

Os presento el trailer de la nueva serie de moda en la que estoy trabajando pic.twitter.com/IaYrmUiDis — Andrés Trasado (@andres_trasado) January 18, 2021

Youtubers escuchando el himno de Andorra. pic.twitter.com/L52LUktVUW — Javier Durán (@tortondo) January 18, 2021

Una gente maravillosa. Y los mileuristas que los defienden, unos intelectuales.

Esta imagen nunca falla pic.twitter.com/SCr0wjWtlq — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) January 18, 2021

Cuando daño ha hecho el discurso egoísta e ignorante del liberalismo. Y eso de que con la pandemia la gente se daría cuenta de la importancia de lo público se quedó en los aplausos de los balcones...

Si aquí todos somos muy liberales hasta que te notas un bultito. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 18, 2021

Y a Madrid le ha debido de mirar un tuerto. Qué mala suerte tienen: primero Ayuso se hace presidenta, después de todo lo del virus, luego la nevada, y esta semana una explosión en un edificio del centro. Ufff...

Ya no sabe uno si Madrid necesita personal de emergencias o un exorcista. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 20, 2021

A ver si la Comunidad de Madrid está construida sobre un cementerio indio... — Javier Durán (@tortondo) January 20, 2021

Los datos del coronavirus en nuestro país siguen desatados. Y seguimos luchando contra las cifras de aquella manera.

Así continúan las cosas pic.twitter.com/eqW2LwETjM — unmundolibre (@unmundolibre) January 18, 2021

Al parecer, la variante británica también está on fire y parece que podría ser la dominante en nuestro país en marzo.

-- ¡¡¡Ya han detectado en Madrid la variante británica del virus!!!

-- ... pic.twitter.com/ZO3iznt9SB — Pipo BB8 | #ConfinaoHastaEl9Mayo ???????? ???????? ???? (@PipoBB8) December 26, 2020

Por cierto, pásale a tu cuñado este tuit si sigue dando la tabarra con que Fernando Simón dijo lo que no dijo:

Veo que Simón es TT otra vez por lo de la cepa británica. Voy a volver a poner esta explicación que dio el propio Simón UN DÍA DESPUÉS (12/01) de la famosa rueda de prensa. A ver si así. pic.twitter.com/HYJZc6ow1S — Aquel Coche (@Aquel_Coche) January 22, 2021

Pero ojo, que si no teníamos poco con esa variante ahora hay otras, como la sudafricana, que preocupan mucho.

Todas las variantes del Covid viajando en el mismo vagón de metro. pic.twitter.com/AsvAtm0eJ5 — No, gracias (@NoFumoTabaco) January 22, 2021

Y mientras seguimos con datos que ponen los pelos de punta, hay quien pasa de todo y se va de farra. Pues nada, luego la culpa será de Perro Sanxe.

"No entiendo cómo me he contagiado, si en mi familia todos cumplimos todo" https://t.co/WdKQSORctU — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) January 22, 2021

Isabel Díaz Ayuso asegura que las fiestas de Cayetanos en el Teatro Barceló entran por Barajas. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 22, 2021

Hay que recordarlo tras ver las imágenes del Teatro Barceló. pic.twitter.com/I0gMChifyj — Diego FS (@DiegoFSRB) January 21, 2021

¿Y Ayuso? Pues haciendo ayusadas.

Parece que no hemos entendido aún que lo único que nos puede salvar son las medidas higiénicas y de distanciamiento.

De la droga se sale, del municipio no. — Drama Queen✨ (@Amnesia1976) January 19, 2021

Eso y la vacunación, que avanza poco a poco.

A los defensores de la homeopatía que los vacune un mimo. — ???????????????????????? (@Arezno) January 19, 2021

Bueno, poco a poco en el caso de la gente normal. En el caso de los políticos va a tope.

Ya hay más vacunados por chanchullos que por campañas de vacunación. — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) January 22, 2021

Alcaldes, concejales, consejeros, militares de la cúpula... Parecen haber dicho, tonto el último.

A ver, políticos, militares... faltan un cura y un maestro saltándose la lista de vacunas y ya tenemos un retrato de este, nuestro país. Y tal vez un torero para completar. https://t.co/6kDwtUUG8b — Stéphane M. Grueso (@fanetin) January 22, 2021

Al final la noticia va a ser encontrar a un alcalde que no se haya vacunado. — Ruffles (@TraedRuffles) January 21, 2021

Los políticos que se han puesto la vacuna sin corresponderles, deben ser nietos de los que empujaron a gente al mar para colarse en los botes salvavidas del Titanic. — Nidea (@nyconene) January 22, 2021

???? IMÁGENES EXCLUSIVAS ???? El JEMAD y otros altos mandos del Estado Mayor de la Defensa ya se han vacunado contra el coronavirus. pic.twitter.com/NOoHamLVOS — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 22, 2021

Pues ya tienen que ser mayores, porque a la gente de 85 años o más aún no se les ha vacunado. Si no hay que cesarlos por sinvergüenzas habrá que hacerlo por una necesaria renovación generacional. https://t.co/gI91HIazbh — Hugo Martínez Abarca ???????????? (@hugomabarca) January 22, 2021

La prueba de que la vacuna es segura es la cantidad de políticos que se la están poniendo sin tocarles turno — Goyo Jiménez (@Goyojimenez) January 19, 2021

Otro virus. Cada día nos enteremos de algún jeta más.

Nunca te acostar sin conocer a un nuevo alcalde vacunado mas — Peggy la cerdi (@Marisaromansanv) January 22, 2021

Estamos en una situación de emergencia, el Covid se pasea a sus anchas, y lo único que puede salvarnos es la vacuna. Propongo que se inhabilite por años a los políticos que las utilizan en beneficio propio. Nos jugamos la vida!!!! — rosa villacastin (@RosaVillacastin) January 22, 2021

En estas manos estamos, amigos.

Un momento, ¿si los consejeros de sanidad están cogiendo vacunas que no les corresponden, qué están haciendo los consejeros de economía? — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) January 22, 2021

Mientras, aún hay ancianos y médicos en primera línea que no han recibido la vacuna.

De verdad, ¿estos políticos y sus adláteres que se ponen la vacuna se tienen en tan alta estima para pensar que nos importan más que nuestros abuelos y abuelas? — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) January 20, 2021

A lo mejor los políticos están probando la vacuna antes que nosotros por nuestra seguridad y estamos hablando sin saber. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) January 20, 2021

En Murcia, el consejero de Sanidad dimitió, tras vacunarse él, su mujer y más de 400 personas de su departamento. Y aún se fue diciendo que la gente no lo entendía. Y encima, el presidente murciano hablando de su ejemplaridad. Los tienen como balones medicinales.

—Póngame la vacuna, que soy el Consejero de salud de Murcia.

—Cari...

—¡Y marchando otra para mi señora!

—Manolo, igual a mi madr

—TAMPOCO NOS PASEMOS. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 20, 2021

En Murcia han vacunado hasta al que le lleva la pizza a los hijos del consejero. — donarfonzo (@donarfonzo) January 20, 2021

Pero, ojo, que hay otros que ni han dimitido. El consejero de Salud de Ceuta ha dicho que sí, que vale, que se vacunó, pero que él no quería. Parece un maldito chiste.

Imágenes de la vacunación del consejero de Sanidad de Ceuta. pic.twitter.com/M7a6igsCmO — SR.VEGETAL (@mejorchef) January 21, 2021

— ¿Qué te ha pasado?

— Que me he puesto 579 vacunas.

— ¿Pero cómo se te ocurre?

— Eso digo yo, si además no me gustan. pic.twitter.com/mTE3o2y2wa — SR.VEGETAL (@mejorchef) January 21, 2021

DE ESTAS VESE KE ESTABA YO TRANQUILO EN LA OFISINA Y DE REPENTE DIGO PERO Y ESTO KE TENGO YO EN ER BRASO??? COÑO COMO QUE ERA LA VACUNA pic.twitter.com/ahV8PZf7fu — MALACARA (@malacarasev) January 21, 2021

Además, para arreglarlo, después dijo que a él no le gustan las vacunas. Un responsable de Sanidad. Alucinante.

Consejero de Sanidad de Ceuta: "No me gustan las vacunas". Eso sí que es grave.pic.twitter.com/G2YnlGsh0H — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 21, 2021

No sé si me parece más grave que el Consejero de Sanidad de Ceuta se haya colado para vacunarse (otro más) o que diga "yo no me vacuno, no me gustan las vacunas". Un consejero de sanidad al que no le gustan las vacunas... la vida nunca deja de sorprenderme. — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) January 21, 2021

¿Y habéis visto lo del de Andalucía llamando 'un culillo' a las vacunas que se están perdiendo? Lastima que tengamos entre manos algo tan importante, porque si no sería divertidísimo. Tenemos unos políticos que, gestionar no, pero hacer de cómicos se les da de muerte.

La Junta de Andalucía está desperdiciando el 20% de la vacuna de Pfizer porque no ha comprado las jeringuillas adecuadas. El Consejero de Salud dice que es "UN CULILLO". Que alguien me pellizque. pic.twitter.com/7pagPXIhwJ — Miguel Santos (@MiguelSantosRR) January 21, 2021

Tenía que hacerlo... Me perdone el maestro, que en la Gloria de su madre esté. pic.twitter.com/9V7Hp87lRv — @Desert_Or (@desert_or) January 21, 2021

Y, bueno, esto ya se veía venir, la verdad.

Los científicos hicieron su trabajo y consiguieron una vacuna. Ahora ya solo dependéis de vuestros políticos. REZAD LO QUE SEPAIS. — Dios (@diostuitero) January 3, 2021

Madre mía...

Voto para que hagan un vacuna solo para políticos, y así nos dejan vacunarnos en paz a los demás. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) January 21, 2021

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Meanwhile in Moscow pic.twitter.com/iInaeaIDHO — Icculus The Brave (@FirenzeMike) January 20, 2021

Pero, pero, pero... ¿Qué clase de maravilla es esta? pic.twitter.com/cgNVLhPFJL — La alcantarilla del mutante (@del_mutante) January 18, 2021

Un gato y su caja, siempre serán un gato y su caja. pic.twitter.com/xweEnKorNz — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) January 18, 2021

Same energy pic.twitter.com/BiOwFK2Fr8 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 21, 2021