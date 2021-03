El concursante de la primera edición del programa Operación Triunfo Álex Casademunt ha fallecido tras un mortal accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por Mataró, la localidad catalana en la que residía actualmente.

Sus amigos y antiguos compañeros han recibido la noticia con gran tristeza y consternación, como han expresado en redes sociales. Los que fueron, junto a él, concursantes de Operación Triunfo no han dado crédito al trágico suceso. "Decidme que es mentira por favor", escribía Natalia Rodríguez en Twitter.

DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR — NATALIA (@NataliaOficial_) March 2, 2021

David Bustamante se lamentaba en Instagram y compartía una foto junto al cantante y ha asegurado estar "Tocado y hundido".

Ver esta publicación en Instagram

En la misma línea, ha mostrado su tristeza David Bisbal: "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Chenoa ha enviado su cariño a la familia y amigos del músico y también ha mencionado el mítico tema que los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo compusieron conjuntamente, "Mi música es tu voz".

Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. @alex_casad todo mi cariño familia,amigos mis compañeros. ???????? — Chenoa (@Chenoa) March 3, 2021

Verónica Romero, también compañera en el concurso musical, ha recordado que "nadie" como él "le hacía reír tanto". "Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules", añadía la cantante.

Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules.Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso ✨???????????? pic.twitter.com/V64uv2AYIL — Veronica Romero-Vero (@veroboxmusic) March 3, 2021

Ver esta publicación en Instagram

Ver esta publicación en Instagram

Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. ????#DepAlexCasademunt — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 3, 2021

Qué notícia más triste. Siempre le recordaré riendo, feliz. #DepAlexCasademunt https://t.co/S80vmIMoPS — Manu Guix (@ManuGuix) March 3, 2021

Desde todos los ámbitos de la cultura han expresado su cariño a los allegados de Álex. La mayoría de ellos han resaltado su sentido del humor y la vitalidad que desprendía a la gente de su alrededor.

Ver esta publicación en Instagram

Amanecer con noticias como esta... nadie debería fallecer tan joven. Mi pésame y abrazo a los amigos y familiares de Àlex Casademunt #DepAlexCasademunt https://t.co/lQCNjb2e0T — Carlos Jean (@carlosjean) March 3, 2021

Rota muy rota tras saber la noticia ???? Lo siento mucho compañero, cuídanos mucho allá dónde estes #DepAlexCasademunt pic.twitter.com/Vave5gncSq — TAMARA (@Tamara_online) March 3, 2021

Ver esta publicación en Instagram