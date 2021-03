¡Viernes!

Acabamos otra semana y ya hemos entrado de lleno en marzo, que menudos recuerdos malos nos trae este mes por el año pasado...

Pero bueno, poco a poco la cosa va mejorando y ya nos vamos vacunando conforme al protocolo: los ancianos, los sanitarios...

Ah bueno, sí, y las infantas Cristina y Elena ya se han vacunado en Emiratos, porque claro, se les ofreció, a lo que aceptaron...

Así es, esta semana nos hemos enterado de que las hermanas del rey ya se vacunaron en Emiratos al ir a visitar a su padre, que por cierto también se ha vacunado.

- Papá, esto... ¿no tendrás algún chute de Pfizer por ahí? - No tienes que darme explicaciones. En el cajón de mi despacho hay un libro de Peñafiel que está hueco. Dentro está la caja de Viagra. pic.twitter.com/ekCPJrvwqU

Hay gente a la que le ofrecen de todo...

Para algunos medios, la historia ha pasado sin pena ni gloria...

Madre mía, las infantas...

¿Los Borbones tirando de privilegios? ¿Qué me estás contando?

Y su excusa, toda una obra de arte. Están preparadísimos...

Se me ofreció y accedí. pic.twitter.com/lMpeLOQvFW

"Se nos ofreció y accedimos". Por un momento me he visto sudando, azorada y con 15 años dándole explicaciones de más a mi madre.

- Tu abuelo me dijo que Corinna se le ofreció y él accedió. pic.twitter.com/Jqn7G8qvrY

Al hermano no sé si le ha hecho mucha gracia...

"Que no os digo que no lo hagáis sino que no se enteren". pic.twitter.com/SnNBnn8fzg

— arcitecta (@arcitecta) March 3, 2021