Un juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias de cárcel dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deberá ahora ser juzgado por tribunales federales.

La decisión de Fachin se refiere a tres procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que acabó convertido en ministro de Justicia de Bolsonaro (aunque más tarde dimitió). Por esas condenas ahora anuladas, Lula llegó a pasar 580 días en prisión.

El fallo también restablece los derechos políticos de Lula, dado que la Justicia le declaró "inelegible" con aquel fallo. En esos momentos lideraba las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales de 2018, con veinte puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Ahora recupera el derecho a ser candidato en 2022.

En las redes, muchos han hablado de Lawfare, término con el que se conoce a la creación de una 'guerra jurídica' con fines políticos. El propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hablado ahora en esos términos:

