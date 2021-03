La violencia patriarcal azotó fuerte durante este 8M. A los murales feministas vandalizados se sumaron los boicots a algunos de los actos convocados. La escritora Mónica Ojeda ha explicado este martes en Twitter cómo varias personas irrumpieron en una charla que se estaba transmitiendo por Zoom para mostrar fotografías de mujeres asesinadas por violencia machista. "No sé ni cómo empezar a contar esto, pero me parece importante decirlo", señala al inicio de su relato.

No sé ni cómo empezar a contar esto, pero me parece importante decirlo. Ayer, en un zoom con @criveragarza y sus estudiantes, varias personas se metieron a la reunión y nos impusieron fotos de mujeres brutalmente asesinadas.

"Lo cuento así, con todas las letras, porque es una forma de vencer el miedo", sigue explicando Ojeda.

Para la autora, los hechos fueron mucho más graves que un boicot cualquiera.

No se trató de un simple boicot. Ojalá hubiera sido solo eso. Fue una agresión. Una amenaza. Y sí, sentí miedo ayer, temblé, tuve un ataque de ansiedad, pero hoy sé que más que nunca hay que seguir luchando. Hay que resistir a partir de los afectos, como dice @criveragarza

Lejos de redimirse, Ojeda ha señalado que seguirá haciendo su trabajo y que "la escritura literaria es lo opuesto" a lo ocurrido.

Las redes se han llenado de mensajes de apoyo a la escritora y a la organizadora del evento, Cristina Rivera. En el encuentro estaban presentes de manera virtual estudiantes universitarias. También muchos han aprovechado para reivindicar la importancia del movimiento feminista.

No estás sola ???????????? https://t.co/7XXtIBesbH

Mi solidaridad total con @criveragarza y @MonaOjedaF : recibieron un ataque cibernético por parte de grupos antiderechos en un evento académico. Un evento literario. Esos grupos no entienden que la lucidez no es violenta, la lucidez de la literatura vence siempre a la violencia.

No podía parar de llorar. Sentía que alguien se había sentado en mi pecho. Las imágenes seguían en la mente. Pero esa forma tan terrible de intentar callarnos, sólo me hizo llenarme de rabia. @MonaOjedaF y @criveragarza me representan! https://t.co/8DgCDTttbm

— Señorita Jimenez❤️ (@lacaroconc) March 9, 2021