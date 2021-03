Maria Teresa campos, entrevistando a diferentes personajes en un camión transparente por las calles. Es el nuevo formato de Telecinco, llamado La Campos Móvil, que se estrenó este miércoles con Isabel Díaz Ayuso como invitada. Una entrevista que quedó desfasada antes de su emisión, con todo el pifostio político de este miércoles.

Pero un momento de esa entrevista ha dado mucho que hablar, por la barbaridad expresada por Ayuso. Hablando sobre violencia machista aseguró: "Es un tipo de violencia muy concreto, está ahí, pero también hay violencia sobre el propio hombre. Sufren incluso más agresiones que nosotras. Contra los menores, mujeres con mujeres...".

Después añadió: "Entiendo que hay una violencia concreta, ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad que lo pueden atestiguar. Existe y hay que erradicarla, pero yo creo que hay otro problemas de los que se habla menos". No se ve respuesta alguna de Campos después.

Un estudio presentado por la ONU esta misma semana denuncia que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia machista.

Estas palabras han dejado una tromba de reacciones contra Ayuso, pero también contra María Teresa Campos y Telecinco:

Lo repugnante es que la Campos no haya sido capaz de meterle las cabritas en el corral...

Lo peor no es que Ayuso mienta sobre la violencia de género, al fin y al cabo va en busca del voto del hombre machista y maltratador...

Habla de lo que sea y no tiene ningún sentido. No rige bien, es imposible que no tenga coherencia con nada.

— ReplicanteR (@Raparal) March 11, 2021