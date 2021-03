Los tuiteros llaman a boicotear a los bares de Madrid que apoyan a Ayuso

Desde hace unos días en muchos bares y restaurantes de Madrid se puede ver un gran cartel a la entrada de dichos establecimientos con una gran fotografía de Isabel Díaz Ayuso acompañada con el siguiente texto: "Ayuso somos todos, gracias por cuidarnos". Aunque la campaña en favor de la presidenta madrileña no va firmada, nadie duda de que los hosteleros de Madrid están detrás, pese a que la Asociación de Hostelería de Madrid tampoco se ha posicionado oficialmente.

Ayuso ha apoyado siempre a los hosteleros aunque eso supusiera contravenir las medidas sanitarias. Por encima de todo está el negocio, ha venido a decir de múltiples maneras la presidenta madrileña a lo largo de estos meses. Los hosteleros se lo agradecen, pese a que luego, si uno mira los datos, resulta que la Comunidad de Madrid no es, ni de lejos, la que más ayuda al gremio hostelero. Pero, claro, como dice este tuitero, una cosa es la propaganda y otra la gestión.

Como también apunta otro periodista, Fernando Berlín, Ayuso ha logrado hacernos creer que la libertad y la prosperidad son tomarse una caña en un bar.

Mientras tanto, una turbamulta de jóvenes franceses cae sobre Madrid un fin de semana tras otro. Y no vienen a ver museos, como dice Ayuso, sino más bien, como dice Carlos Arguiñano, a ponerse tibios de alcohol y de "fiesta". Estos jóvenes franceses que han tomado los bares, las terrazas y los apartamentos turísticos, amenazan con convertir Madrid en "el after de Europa", según ha dicho Mónica García, candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid.

Madrid no puede ser el after de Europa. Ayuso tiene que dejar de poner la alfombra roja a las hordas de franceses que vienen a emborracharse. pic.twitter.com/kJfHMjjwvV

Desde el mismo momento en que empezaron a aparecer los carteles en apoyo de Ayuso, ya hubo una réplica en las redes sociales llamando a boicotear a aquellos bares que apoyen a la presidenta madrileña. Los llamamientos se suceden uno tras otro. He aquí varios ejemplos:

No deberían hacer este tipo de publicidad, hay muchos tipos de cliente,algunos, igual no están de acuerdo con este peloteo, Ayuso es la que les permite abrir pero si no vamos ¿que pasa,? un bar sin clientes no es nada, por cierto la CAM es la q menos ayudas da a la hostelería..

