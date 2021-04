La conversación que revela cómo atienden en Madrid a las personas mayores que no pueden desplazarse al Zendal para vacunarse

La Comunidad de Madrid ha dado prioridad a los grandes centros de vacunación como el estadio Wanda Metropolitano o el hospital Isabel Zendal frente a los centros de salud. Esta estrategia ocasiona inconvenientes a personas que tienen problemas de movilidad o para desplazarse hasta estos puntos de vacunación masiva. Además, la Comunidad de Madrid no ofrece ninguna alternativa ni solución a aquellas personas que, por lo que sea, no pueden ir hasta allá.

La casuística es amplia, pero las Juventudes Socialistas ha denunciado en Twitter un caso de una señora que reside en el pueblo de Colmenar de Oreja, a 65 kilómetros del hospital Isabel Zendal, y recién operada de un pie. Citada a las 19:45 horas de la tarde, esta ciudadana no puede desplazarse. Pero lo peor quizá no sea eso, sino el trato que recibió la señora cuando llamó al teléfono habilitado para gestionar la cita y recibió un trato más que cuestionable por parte de la operadora. Este es la conversación publicada por juventudes Socialista en su cuenta de Twitter.

Como es lógico, la legión tuitera ha reaccionado. Estos son las mejores reacciones.

¿Como puedes pensar que una anciana a 150 kilometros puede ir al centro de vacunación? No todos estan registrados como dependientes. Si tu pierdes un ojo, un pie, o un brazo, o simplemente te accidentas, no puedes ser dependienta de la noche a la mañana. Ya te llegara esa edad

He leído que para grandes dependientes vacunan en casa, también al cuidador, para dependientes en los centros de salud. Si esta señora no cumple los requisitos y no le ponen un taxi a la puerta de su casa, que no lo pague con la pobre operadora.

