¡Viernes!

Llega el análisis de la actualidad que estabas esperando, el de Tremending Topic. Siempre con los mejores y más certeros analistas, los tuiteros.

—Solo sé que no sé nada. —Habla solo por ti, Sócrates, que esto es Twitter y aquí sabemos de todo, campeón.

Antes de empezar, nuestro homenaje desde aquí al risitas que falleció esta semana. Gracias por tantas carcajadas.

Ahora sí, llega la cuenta atrás para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

¡Venga, que ya falta poco!

Muchas ganas de que acabe todo, sobre todo desde que la derecha y la ultraderecha han convertido las elecciones en un auténtico estercolero.

En los últimos días han pasado muchas cosas, la mayoría muy feas: primero que varios políticos han recibido cartas con balas y amenazas, lo que es terrible.

— The Raven (@the_raven77) April 26, 2021

Santiago Abascal ha recibido una carta con un contrato de trabajo. Las amenazas no paran.

Lo que también es terrible es que haya quien ponga en duda esas amenazas o le añada peros a su condena.

Y una parte de los medios, contribuyendo al estercolero. Incluyendo al presentador multicondenado Federico Jiménez Losantos, que ha dejado al descubierto su misoginia (y también sus complejos) al decir sobre Yolanda Díaz y Mónica García que "con lo que mienten, cómo deben ser estas tías fingiendo el orgasmo. Se deben caer los tabiques, los techos, los tejados".

Lo peor de que un periodista cavernario utilice los micrófonos para hacer comentarios misóginos y vomitivos es que no es ninguna novedad.

Ayuso, por su parte, no ha parado de regalarnos 'ayusadas'. No puede evitarlo. Es superior a sus fuerzas. Primero con lo de apropiarse de la palabra libertad.

A mí lo que más me gusta de Madrid es la libertad de introducir el pie entre coche y andén.

Después con la turra esa de vivir a la madrileña.

"No le digáis a nadie que vivo a la madrileña por favor" pic.twitter.com/3cOLzFLjIr

Vivir a la madrileña es que en marzo el médico de cabecera de mi hija la derivó a consulta de psicología y me han llamado para darme cita el 8 de noviembre.

A ver, que sí, que Madrid tiene cosas que molan mucho, pero, señora Ayuso, le vamos a contar un secreto: en otras comunidades también. Y sí, también hay teatros y la gente también es libre. No sé qué se imagina esta señora que hay fuera de la capital...

En Madrid no te encuentras a tu ex pero en mi pueblo te cogen el teléfono en el ambulatorio.

Y, bueno, hay otra cosa con lo que va a alucinar: en León también sirven cerveza en los bares (de verdad) y además te van a poner una tapa que lo flipas. Y en Murcia, por ejemplo, te la puedes beber en la playa.

Podéis tener Zendal, libertad y terraceo Podéis tener gabachos "que vienen a museos" Podéis huir de exes y quitar nieve con palas Pero al llegar agosto ¡vaya, vaya! Aquí no hay playa

Y luego, para no reconocer abiertamente que pactará con Vox, ha dicho que no descarta los pactos con nadie. "Ni con UPyD", ha añadido. Es una tras otra...

Ayuso presentando la Liga de opciones políticas con la que puede pactar, para que no entre Vox en el Gobierno de Madrid. pic.twitter.com/rZEi3S5tnR

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 29, 2021

Y ya el remate final ha sido lo de que en Madrid puedes no encontrarte a tu ex y que eso es libertad.

Cuando Carmena era alcaldesa de Madrid mucha gente no iba porque era poner un pie allí y encontrarte con tu ex.

A tu ex no sé, pero cita en atención primaria ya os digo yo que no encuentras.

— Cricri (@buttercri) April 29, 2021