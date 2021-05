Un aplaudido hilo de Twitter denuncia un incremento de las ETS a causa de la falta de educación sexual en los institutos

Por Tremending

"¿Os acordáis de la campaña de "póntelo, pónselo"? Mi generación se crio viendo anuncios de condones en hora punta". Así comienza el hilo de Twitter que se ha hecho viral por denunciar el significativo aumento de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en los últimos años. La tuitera achaca los malos datos al "puritanismo" de ciertos partidos políticos que llevan años bloqueando la educación sexual en los institutos.

¿Os acordis de la campaña de "pontelo, ponselo"? Mi generación se crió viendo anuncios de condones en hora punta. Hoy es impensable. El puritanismo bloquea las formaciones en institutos desde hace unos años. Esto ha pasado. Hemos vuelto a los índices de los años de la heroína. pic.twitter.com/Nn6puYhzVq — Llaves (@pau_llaves) May 5, 2021

En el hilo, se argumenta con cifras la relación entre la interrupción de las campañas de sensibilización de los jóvenes y el incremento de enfermedades sexuales como la sífilis, con una incidencia en jóvenes de 20 a 24 años de 80 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los menos de cinco casos entre los mayores de 45 años.

Esta es la distribución de la sífilis por edad. Es bastante llamativo el paso de la existencia de campañas de prevención a la desaparición de las mismas. Si tenemos en cuenta la distribución de edades en la pirámide de población da bastante miedito. pic.twitter.com/lgtR4bbhyG — Llaves (@pau_llaves) May 5, 2021

"¿Son ustedes conscientes de que es mucho más caro (e ineficaz) tratar y curar enfermedades que prevenirlas?", se pregunta la tuitera.

Gente que llama "chiringuitos" a la educación para la salud, gente que mide todo en euros… ¿Son ustedes conscientes de que es mucho más caro (e ineficaz) tratar y curar enfermedades que prevenirlas? — Llaves (@pau_llaves) May 5, 2021

"No, es que yo no quiero que a mi hijo adolescente le vayan a meter "ideología de género" ni que le den ‘clases de follar’. Claro Paco, es muchísimo mejor, que tu hijo adolescente, que ve porno como si no hubiera un mañana, desarrolle una neurosífilis antes de cumplir los 30", apostilla.

