La llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta ha dejado imágenes que difícilmente se pueden borrar de la retina. Una de ellas ha sido la de una joven de Cruz Roja consolando a uno de los más de 8.000 migrantes que atravesaron el paso fronterizo.

Pese a que la fotografía se hizo viral en muy poco tiempo y conmovió a una multitud, también han llovido amenazas e insultos racistas y xenófobos.

Tras esta avalancha, la voluntaria se ha visto obligada a restringir el acceso a los desconocidos a su cuenta de Twitter y de Instagram. Una decisión que llega después de que estos mismos usuarios comenzasen a compartir fotos personales de la joven y de su familia y amigos, según elDiario.es.

Así, lo ocurrido en los últimos días ha puesto de manifiesto que frente a la necesidad de solidaridad en esta crisis migratoria, algunos continúan sembrando odio.

Un odio que muchos usuarios de Twitter se han animado a denunciar para expresar que aquellos que le dan gracias son más que los que hacen ruido a base de insultos.

Ante la adversidad de la vida, es cuando más necesitamos el apoyo, ayuda, respeto, amor, etc etc, no la crítica, el odio, el enfrentamiento, de personajes que, a veces pienso que, tienen un corazón de chatarra en el pecho y, de cerebro solo tienen serrín.

