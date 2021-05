¿Ha llegado el final de la pandemia? Eso se preguntaba el periodista Guillermo Fesser, parado frente a una estantería a rebosar de geles hidroalcohólicos en oferta de un supermercado estadounidense. Y es que tan solo hace unos meses, por los mismos productos que ahora se producen a toneladas (mascarillas, guantes, geles) esperábamos largas colas y pagábamos diez veces lo que hoy cuestan: ¿Hemos pasado pantalla, como cree Fesser?

En EEUU las grandes superficies no saben cómo deshacerse de los geles desinfectantes. Hace un año no se encontraban. Hoy te llevas 4 por el precio de uno. Hemos pasado pantalla. pic.twitter.com/IMVxFH5BY8



"¡Compre un bote y llévese tres gratis!" Se lee en los carteles. Un bote de gel cuesta ahora en EEUU dos dólares (0.50 si se tiene en cuenta la oferta). La imagen es tremendamente simbólica del cambio de ciclo que está experimentando EEUU, con más del 60% de la población vacunada y una tasa de contagios de unos 15.000 casos, la más baja desde el pasado verano.

El tuit no ha pasado desapercibido en la red social. Lleva casi 5.000 ‘me gustas’ y 1.000 RTs. Decenas de usuarios se han lanzado a comentarlo entre la esperanza, el humor y la incredulidad, por un final que cada vez parece más cercano.

Pues cuidado, está pandemia seguramente pasará. Pero dicen los expertos que no será la última y no tardará tanto en aparecer. Y no me extraña tanto, tal como estamos maltratando al planeta.

— Manuel (@Manuel35963032) May 22, 2021