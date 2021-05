"Nombre: una. Apellido: española": críticas a un titular que omite el nombre de la protagonista de la noticia

Se llama María Dueñas, es de Granada, tiene 18 años y acaba de ganar el Concurso Yehudi Menuhin en Richmond (Estados Unidos), lo que la consagra como una de las mejores violinistas jóvenes del mundo, que para eso este concurso es como la Champions del mundo de la música. Es verdad que antes de este premio casi nadie la conocía, pero ha llamado la atención el titular al que ha recurrido Antena 3 para informar de la noticia: "Una española gana uno de los mejores concursos de violín del mundo".

¿Una española? Hombre, siempre se ha dicho que hay que economizar espacio espacio en los titulares, pero tampoco hubiera pasado nada, creemos, por haber citado el nombre de María Dueñas. Antena 3 podría haber recurrido a la fórmula del Ideal de Granada: "La violinista granadina María Dueñas gana el prestigioso concurso Yehudi Menuhin", o La Vanguardia: "Así suena el violín de María Dueñas, la española que ha ganado el concurso Menuhin". Vamos, que no hubiera pasado nada por citarla, como dice este tuitero.

El titular "maría dueñas…" no es relevante para el público porque no saben quien es. "La española María dueñas…" estaría mejor eso si

Hay quien ve en esta omisión del nombre de María Dueñas una invisibilzación de la mujer. Muchos tuiteros se quejan de eso; pero también hay quien simplemente ve un mala praxis periodística de Antena 3 sin mayor intención, o incluso un ejercicio de pereza. Puede ser todo eso, o puede que, simplemeente, hay veces que uno no está inspirado para los titulares. Nos pasa a todos.

Se llama Maria Dueñas, tiene 19 años, nació en Granada y el concurso que ha ganado es el Yehudi Menuhin de Richmond en Estados Unidos. Informar bien no cuesta nada @antena3com

Se lo han dado así a una al azar. La primera española que entre por la puerta. Manda narices que ganes lo que según ellos es uno de los mejores concursos del mundo y no se esfuercen ni en saber cómo te llamas.

Felicidades Maria, no solo por el premio, también por el esfuerzo y el trabajo.

