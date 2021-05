El diputado de EH Bildu Oskar Matute volvió a dar ayer un nuevo repaso al PP en el Congreso de los Diputados. En este caso a cuenta de la factura de la luz.

El Partido Popular defendía bajar los impuestos a las grandes eléctricas como método para abaratar el recibo de la luz. Los conservadores proponían que, a cambio de reducir la carga fiscal de las compañías, fueran los contribuyentes los que asumieron determinados extracostes a través de los Presupuestos Generales del Estado. En estas, Oskar Matute subió al atril del Congreso:

"¿Solo son patriotas los 12-O y para lucir pulseritas? No se atreven a ir contra las grandes eléctricas porque saben que es la salida profesional para muchos de ustedes".

La proposición de ley del PP fue rechazada con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Compromís y la CUP. Vox, Ciudadanos y Foro Asturias votaron a favor, mientras que PNV y PDeCAT se abstuvieron.

La intervención de Matute ha sido ampliamente aplaudida en las redes sociales. Aquí un resumen con algunas reacciones en Twitter. El propio diputado de EH Bildu era consciente de que no iba a hacer muchos amigos en "eso que llaman las élites", pero, como comenta él, "había que decirlo":

— Oskar Matute (@OskarMatute) May 25, 2021

Con esto no haré muchos amigos en eso que llaman las élites pero había que decirlo… https://t.co/x8YsTQQOpB

— Ricardo ⵣ ⵣ ⵣ ⵣ ⵣ ⵣ ⵣ (@Rkrdo62) May 25, 2021

Creo que no hay que poner en un altar a nadie, y menos si está vivo, pero @OskarMatute pone esto muy difícil.

— Vicente Arias (@ariasvicente431) May 26, 2021

Que grande es @OskarMatute , siempre a la línea de flotación de las derechas, de l@s corruptos y sirvientes de las élites, siempre a favor de la ciudadanía, aunque no soy de Euskadi este tipo de hacer política me representa. #lacafeteraminutosdesilencio

Baixar a factura da luz? Si, para as traballadoras. Non para as grandes empresas que os Gobernos amigos privatizaron e levan demasiado tempo lucrándose a costa dos nosos dereitos.

Ben por @OskarMatute ???????? https://t.co/eiaP0C2ac5

— Oriana Méndez (@Oriana_Mendez_) May 25, 2021