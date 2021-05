¡Ya es viernes!

Por fin, un par de días para hacer lo que uno quiera.

Aprovechad que hace calorcito y disfrutad de la primavera en todo su esplendor.

— Olalá de fua (@olaladefua) May 27, 2021

Acaba semana con muchas cositas, en la que nos hemos enterado de que se viene una buena subida de la luz. Pero oye, siempre podemos no dormir y planchar de madrugada para ahorrar… tres euros al mes.

— Javier Durán (@tortondo) May 25, 2021

— Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) May 26, 2021

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 25, 2021

Ella: Seguro que está pensando en otra. Él: Si me levanto ahora y plancho me ahorro 38 euros al año. pic.twitter.com/s7bHbofp9S

Tenemos más noticias sorprendentes de estos días: el Gobierno ha anunciado la creación de una agencia espacial española. Vamos, una NASA hispana.

— Super Falete ???????? (@SuperFalete) May 27, 2021

— Pedro Vallín (@pvallin) May 28, 2021

El director del Gabinete del Presidente del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Iván Redondo, enmarca la entidad en la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional.

Un pequeño paso para Iván Redondo, pero un gran paso para la hispanidad.

— Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) May 27, 2021

En el ámbito político, liada máxima por el indulto a los condenados del ‘procés’ que el Gobierno de Sánchez se inclina ahora por conceder.

No va a haber indultos. Tengo una grabación de hace poco más de un año donde Pedro Sánchez aseguraba por activa y por pasiva que no se iba a indultar a nadie. No preocuparse.

— Riau. (@xaviconde) May 26, 2021