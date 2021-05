Por Tremending

La actriz Sara Sálamo (Tenerife, 1992) le ha echado un rapapolvo al medio que la ha entrevistado con motivo del estreno de la película El año de la furia.

Cuando le preguntan qué opina cuando la califican como la pareja de Isco, culpándola de su rendimiento en el campo, ella responde: "Muchas veces ni me he pronunciado sobre este tema porque cansa un poco, con lo que cuesta hacerse un hueco en esta profesión, en la que hay un 80% de paro".

Sin embargo, el suplemento Yes, de La Voz de Galicia, alude en el titular de la entrevista precisamente a su pareja, el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón.

La actriz no se corta y en su cuenta de Twitter le mete un zasca al periódico: "Es triste que me rebajen a ser SOLO la pareja de alguien cuando me llamáis para hacerme una entrevista de promoción de mi próxima película", escribe Sara Sálamo, quien desaprueba con sutileza que lleven a su pareja al titular y le manda un recado al diario: "Criticar el machismo con titulares machistas no me sirve".

Corrección:

"Es triste que me rebajen a ser SOLO la pareja de alguien" cuando me llamáis para hacerme una entrevista de promoción de mi próxima película. pic.twitter.com/XbVx8wwZ7K — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 29, 2021

Yo no tengo drama con ser la novia de mi pareja, el cual es maravilloso y le adoro. Tengo drama con que me preguntéis, SOBRE TODO, por él cuando estamos hablando de cine. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 29, 2021

Me resulta cuánto menos curioso, que en negrita vuelva a resaltar mi relación, y debajo, pasando mas desapercibido ponga que estoy promocionando una película y he escrito una novela…

Criticar el machismo con titulares machistas no me sirve. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 29, 2021

Sara Sálamo, autora del libro El ocaso del mono que arañaba la pared (Martínez Roca), se refería en la entrevista a lo machista que resulta dedicarse a la interpretación y que le pregunten por Isco Alarcón:

"Con lo que cuesta simplemente que te tengan en cuenta para papeles, que te ninguneen tu carrera o te rebajen a ser algo de alguien, en este caso la pareja de Isco, es un poco triste", añadió Sara Sálamo.

"Son cosas que al final los medios buscan un clic y establecen los titulares para eso, pero a veces hacen daño. La cuestión está en saber qué está mal para corregirlo", afirma la actriz.

Aunque le asista la razón al desaprobar que un medio que le pregunta por ese trato machista termine escogiendo un "titular machista", siempre hay alguien (un maromo) que tiene más que decir que ella…

Un periodista no debe decirte como hay que prepararse para un papel. Una actriz no debe decir por donde titular. https://t.co/KA5Fzmxmbv — Carlos Otero (@CarlosOtero1980) May 29, 2021

Al menos, a veces se impone el sentido común.

Por ser precisos, ella no te dice cómo "prepararte" la entrevista. Critica un titular, como tú podrías criticar un papel que ya haya hecho. De eso va la critica cinematográfica. Y no pasa nada. Siempre que se argumente. — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) May 29, 2021

Los periodistas después de un partido no le preguntan a mi pareja por mi.

Quizás, también es responsabilidad vuestra, con vuestras preguntas, titulares y artículos, apoyar el feminismo.

Yo estoy promocionando CINE, no vendiendo exclusivas de mi vida marital. https://t.co/KTuV0hbAuC — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 29, 2021