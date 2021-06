Por Tremending

La vivienda es uno de los principales gastos que va destinado del salario de los españoles. Los jóvenes y las familias, ven como cada vez es más complicado acceder a una vivienda, ya sea de alquiler o de propiedad.

A pesar de que la Constitución lo recoge como un derecho fundamental, España es uno de los pocos países de Europa que aún no tiene una regulación de la vivienda a nivel estatal. Actualmente, en el panorama político de nuestro país está muy presente la regularización de los alquileres en Catalunya, una ley que lleva funcionando desde hace seis meses y según los sindicatos "se han bajado los precios de los alquileres donde se encuentra esta ley implantada y ha subido en las localidades donde no está ley". Finalmente, el Gobierno central decidió recurrir la ley ante el Constitucional, pero no ha pedido su suspensión.

En mitad de este contexto político, el doctor en Economía por la Universidad Complutense, Carlos Martín Urriza, ha realizado una entrevista con El Mundo, en la que habla de la vivienda y de los jóvenes. El economista dice que "la vivienda en propiedad es volver a los modelos franquistas de propietarios y no de proletarios".

Los tuiteros han reaccionado duramente ante otras declaraciones que completan la entrevista como: "El futuro es no tener una casa en propiedad; el futuro es el alquiler". Estas son algunas de las razones por las que las redes se han levantado contra este planteamiento:

Para alquilar, alguien debe tener una casa en propiedad. ¿Qué sugiere este titular? — Diego Artigas de D. (@DiegoArtigasdeD) June 14, 2021

Que nadie compre, que no se metan en jaleos, que mejor alquilen las que él tiene en propiedad — David Pareja (@davidpareja) June 15, 2021

Mi primo vive en Alemania. Allí se llevó mucho tiempo eso.

Ahora los alquileres están en manos de 3 o 4 tenedores que inflan los precios y controlan el mercado. Paga un pastizal para vivir en un zulo y que nunca sea tuyo. — Andrés Flórezzzzz ???????? (@ProfeFlorez) June 15, 2021

Claro, y los propietarios, los grandes grupos empresariales.https://t.co/hdXa6Foiwl — Smoking Barrel (@SmokingBarrel5) June 15, 2021

¿Las casas que alquilemos de quién son?

Ilumínanos, aunque ya sé lo que os gustaría a vosotros…. — Menos drama. (@menos_drama) June 15, 2021

Sería importante saber si este señor tiene casa en propiedad o vive de alquiler. — JesúsOlivares (@jesusolru) June 14, 2021

Menos los bancos, esos sí pueden tener viviendas en propiedad, directamente todas. Carlos Martín Urriza: pic.twitter.com/UoeZ72YIJZ — Hiedra V (@HiedraaaaV) June 15, 2021

No mientras pagues al mes por una hipoteca menos de 500 € y por un alquiler más de 900€ sobre el mismo inmueble, en las grandes ciudades Madrid o Barcelona — M P C M (@MMPPCCMM) June 14, 2021

Al final lo de siempre, solo los ricos pueden comprar, ya estamos metiendo a la gente en la cabeza que no tienen derecho a tener nada — pablín♂???? (@ArmandoBroncas4) June 14, 2021

Que lo alquiles todo ( renting) y cuando mueras no tengas nada después de toda una vida trabajando para el sistema. Se llama esclavismo moderno. — MónDeMonov ????️???? (@Mondemones1984) June 15, 2021

Ellos parasitando rentas y el resto dejándose el sueldo en alquilar un escobero. — Guille ♜ (@PetrvsLainvs) June 15, 2021