Madrid y sus precios de viviendas abusivos nunca dejan de sorprendernos. Además, disfrazar la pobreza con palabras bonitas es el ejercicio favorito de algunos propietarios. Este último es el caso que denuncia @elzulista: un trastero de 5m² endulzado como una "coqueta buhardilla" en el centro de la ciudad.



En pleno Barrio de las Letras se encuentra este pequeño zulo que, según el anunciante, es ideal para inversores. "Luminoso, acogedor y con todo lo necesario", dice el anuncio de Idealista que lo oferta por una cifra de 65.000 euros.

Puede que en lo único que no esté mintiendo sea en que ese pequeño cubículo es una oportunidad para inversores. Comprar casas inhabitables y alquilarlas a precios desorbitados a personas con pocos recursos para pagar el alquiler se ha convertido en el negocio estrella de las grandes ciudades. Así lo retrata la periodista de Público Alejandra de la Fuente, en su serie de reportajes sobre las dificultades de buscar vivienda de alquiler en España.

La precariedad laboral de este país y la emigración de los jóvenes a las grandes ciudades en busca de empleo lleva consigo aceptar este tipo de sitios como viviendas. Buscar alquiler en Madrid o Barcelona se ha convertido en una auténtica pesadilla para esas personas que intentan independizarse y tienen que dejarse el salario casi íntegramente en la renta.

Aun así, ante abusos como este, Twitter siempre sabe cómo responder con ironía.

— enrik garcia (@ensamijac) May 21, 2021

— Lutxi MP (@lunaoka90) May 19, 2021

Para los q preguntan x la ducha, eso está arreglao. Te metes dentro de la lavadora, si es invierno el de ropa blanca y si es en verano, ropa de color y listo. Pero lo q me preocupa es donde metes la compra y la ropa,…en las escaleras? Descansillo? Te venden otro piso?

Mi primo es agorafóbico. Pero me ha dicho que es demasiado pequeño. Le faltan 2 M2. Y teme subir por la escalera, también sufre de vértigo. Por cierto: mide 1, 90 de altura, no sabe si entraría y si los pies debería cortárselos por no caber en la .cama

— Lunadeabril (@silenciodemar) May 20, 2021