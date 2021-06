Por Tremending

Antonio Burgos ha desatado las críticas en Twitter con su columna Mascarilla para las feas, en Abc, que destila machismo a raudales.

Valga como ejemplo la siguiente frase: "Y yo añadiría una condición más para que se siga usando la mascarilla: las feas. No me digan que la mascarilla no ha favorecido a las señoras y a las chavalas feas como Picio".

Omitimos otros pasajes del texto de Antonio Burgos por una cuestión de decoro, aunque los tuiteros y las tuiteras le han enmendado la plana.

Esta tribuna es nauseabunda. Qué se habrá creído este tío. No entiendo que @abc_es publique este insulto a las mujeres pic.twitter.com/DauBeARp6t — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) June 26, 2021

Deberíamos de estar agradecidas de que Antonio Burgos con este rostro esculpido por los dioses en el que lucen ríos de experiencia que emanan de sus ojos y coronado por esa cortinilla de pelo estratégicamente posicionada nos haya dedicado 30 líneas en su artículo.

Agradecidas. pic.twitter.com/DkaXyBiDcw — Anais (@Anais_gaba) June 27, 2021

Pues dicho queda: no hay hombres feos. No se le ha pasado por la cabeza juzgar a sus congéneres por el aspecto físico. Somos nosotras los objetos de las miradas del mundo! pic.twitter.com/ju8RVk8r0Q — Inma Carretero (@Lacarreter) June 27, 2021

No le quiero ni contar de la de feos que nos han librado las mascarillas, señor Antonio Burgos. De su misoginia ya hablamos otro día. pic.twitter.com/GSgzxEJQk7 — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) June 27, 2021

Mejor bozales para los idiotas, Antonio Burgos. pic.twitter.com/XuTK9b7tCW — Fernando Aranguren ???????? (@FerAranguren) June 27, 2021

Sin embargo a todos los Antonio Burgos del país, da gloria verles esas caras de belleza griega con la elegancia de tener la puta boca cerrada. pic.twitter.com/TlNJuQCtrW — Colette (@cosasdecolette) June 27, 2021

Este tipo, Antonio Burgos, dice que las mascarillas han favorecido a las señoras y las chavalas feas.

La mascarilla es temporal pero la misoginia no.

A algunos les tendrían que obligar a llevar bozal. pic.twitter.com/86LwM9bQq6 — Ibon Pérez (@ibonpereztv) June 27, 2021

Antonio Burgos, el Adonis sevillano del periodismo, hablando de lo bien que le sientan las mascarillas a las feas. pic.twitter.com/IjMUImOis2 — !H, Lo malo conocido. (@eurhostia) June 27, 2021

Antonio Burgos es feo, pero por dentro, que es donde realmente importa. https://t.co/il6wpfwkNa — Greeny (@Greenybass) June 27, 2021

Antonio Burgos dice que las mascarillas les ha venido muy bien a las mujeres feas.

Querido, si esa es tu conclusión creo que lo que te viene bien a ti es un burka además de una transfusión de neuronas que las tienes escasas. pic.twitter.com/LbtCxlgCGL — Forrets (@ForretsGump) June 27, 2021

Juanma Moreno del PP dio el año pasado el título de Hijo Predilecto de Andalucía al asqueroso de Antonio Burgos que hoy ha escrito esto. pic.twitter.com/IaaBYDRhxU — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 27, 2021

Me ha llegado la noticia de que Antonio Burgos, ese detestable ser que nunca fue ni será humano, dice que las mujeres que seguimos usando mascarilla tras levantarse la obligatoriedad lo hacemos porque somos feas, no por cuidar la salud. Ajá. Mira, Antonio, sin filtros. pic.twitter.com/O7Kzme02V3 — Cainette ~ (@Cainette_) June 27, 2021