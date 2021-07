Una de las plumas más afiladas del país ha salido al paso tras unas declaraciones de Pablo Casado. Se trata de Juan José Millás, articulista y escritor, cuyas columnas suelen acercarse a lo que nos duele con la lucidez que da la reflexión y el reposo. Sin embargo esta vez no ha dudado en reaccionar como un resorte ante la última sobrada del argumentario popular. En concreto en referencia a unas palabras de Casado en las que acusaba a Sánchez de no ser "una buena persona".

Es entonces cuando el columnista ha estallado. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter con un comentario a bocajarro que no ha tardado en convertirse en viral. "Parece un chiste del colgados, un sarcasmo moral, una idiotez indecorosa", ha esgrimido el autor, para posteriormente formularse una punzante pregunta retórica:

Veo en el telediario que Casado acusa a Sánchez de no ser "una buena persona". Parece un chiste del colgados, un sarcasmo moral, una idiotez indecorosa ¿Desde dónde habla este hombre cuyo modelo moral es Aznar y cuyo asesor intelectual es Teodoro García Egea?

Las palabras de Millás han abierto la veda para una riada de comentarios en torno a la figura de Casado, su vinculación con Aznar y su flirteo con el insulto y la descalificación:

Tener el aliento d Ayuso en el cogote le tiene desaforado y trastornado. Ya no sabe q decir, q critica hacer para ganarse d nuevo a Aznar. Y Aznar ya ha elegido a la futura presidenta del PP para las elecciones de dentro d 2 años. Lo q hace la desesperación.

Yo no sé si Casado es o no buena persona, desde que llegó a la primera línea política no ha parado de insultar, jugar sucio utilizando instituciones, pandemias o lo que haga falta. Es el mejor ejemplo de político barrio-bajero.

— Julius (@saleriv) July 11, 2021