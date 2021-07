CADENA SER

Por Tremending

Siguen las reacciones en las redes al acto sobre "concordia" moderado por Pablo Casado en el que se llamó "hijo de puta" a un primer ministro y se negó el golpe de Estado del 36 ante el silencio del presidente del PP. En concreto, el exministro de UCD Rafael Arias Salgado calificó de "hijo de puta" a Rutte pero se alegró de que vaya a vigilar de cerca los fondos europeos que va a recibir España. Por su parte, Ignacio Camuñas aseguró que en 1936 no hubo un golpe de Estado y responsabilizó de la Guerra Civil al Gobierno de la República.

El acto sobre "concordia" moderado por Casado en el que se llamó "hijo de puta" a un primer ministro y se negó el golpe de Estado del 36 https://t.co/pYbLSPKa96 — Tremending (@Tremending) July 20, 2021

A la indignación en las redes, se empiezan a sumar algunas reflexiones, como la del director del Hoy por hoy de verano de la Cadena Ser, Pedro Blanco. "Sí, claro que este país sigue teniendo un problema de infiltración franquista y debe ser muy intensa, y debe dar muchos votos. Porque si no, no se entiende que alguien con el traje de líder, de jefe de la oposición, de aspirante a la presidencia del Gobierno, oiga lo que oyó Pablo Casado a su lado y no introduzca ni un matiz", aseguró el periodista.

La ✍ de @pedroblancoa: "No se entiende que alguien con el traje jefe de la oposición oiga lo que oyó y no introduzca ni un inofensivo matiz. El problema no es que allí hubiera un franquista envalentonado, sino que a su lado hubiera un demócrata callado".https://t.co/kEJ80tTbql pic.twitter.com/KdROG1yDyb — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) July 20, 2021

Una opinión que se ha hecho viral en Twitter:

Es que Casado, no es un demócrata callado. Piensa lo mismo. Se lo han dicho desde pequeñito. Ya se quitará la careta como se la quitó Abascal cuando dejó el PP. La gente del PP en general piensa exactamente lo mismo que Camuñas. Y sus votantes que no lo piensan son cómplices. — Charles de Lorme ???????????????? (@a_mijel) July 20, 2021

Totalmente de acuerdo @pedroblancoa excelente análisis de la sociedad que nos representa — Gemma Pacheco dl Río (@ri_gemma) July 20, 2021

¿Casado demócrata????????????? ¿Sabes lo que dices?Con la primera parte estoy de acuerdo, con la segunda discrepo rotundamente.Demócrata sería si hubiera contestado y replicado a Camuñas; al no hacerlo es su cómplice.Lo siento, Casado a día de hoy ni es ni se comporta como demócrata. — Dhesiderio /❤ (@Desiderio2015) July 20, 2021

Impecable — edurne portela (@edurne_portela) July 20, 2021

Igual al lado del franquista no había ningún demócratas callado igual eran dos franquistas — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) July 20, 2021

Muy bueno!!

De las mejores editoriales que recuerdo del hoy por hoy — jorge aso (@AsoJorge) July 20, 2021

¡Qué bien dicho, en tan pocas palabras! Resulta inquietante tener como lider de la oposición a un chiquilicuatre como @pablocasado_

, que calla y otorga ante semejantes barbaridades, o ¿acaso piensa lo mismo? https://t.co/ZXFJw2hljy — Paco EspiGa (@PacoEspiGa) July 20, 2021

¿Como puede avanzar este país si a un golpe de estado lo llamamos lanzamiento por la patria y votar, golpe de estado ????? — Maria Claudia (@Caddyd19Claudia) July 20, 2021

Si en una tertulia hay un franquista y dos demócratas callados, entonces hay tres franquistas. — Ro ???? (@Ro_C_S) July 20, 2021

Por matizar, lo que tenía al lado, a tenor de lo visto, es uno que va disfrazado de demócrata… — Dardo (@Dardo1979) July 20, 2021

La sombra del franquismo viene de quien tenía acceso a la universidad en las décadas 50/60/70, los hijos de los falangistas que acapararon todas las instituciones de la dictadura franquista.

Hasta la década de los 80 no se facilitó el acceso a la parte más "baja" de la sociedad — Javier Cab (@javivi55) July 20, 2021