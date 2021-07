Por Tremending

El saltador de trampolín británico Tom Daley llevaba luchando con lograr un oro olímpico desde que debutó en Pekín 2008. En Londres 2012 y en Río 2016 logró sendos bronces, pero este lunes se ha podido quitar la espina y subirse a lo más alto del cajón olímpico en Tokio. Pero en la rueda de prensa posterior hizo un alegato de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ que ha dado la vuelta al mundo.

"Salí del armario en diciembre de 2013 y cuando era más joven, siempre sentí que estaba solo, que era diferente, que no encajaba y había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera", ha explicado. "Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cómo de solo se sienta en este momento, no está solo y puede lograr cualquier cosa. Hay muchos miembros de la familia que eliges aquí que están listos para apoyarte".

"Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también un campeón olímpico. Me siento muy empoderado por eso", ha señalado.

Las redes no han podido más que rendirse a su discurso y aplaudirle con todas las fuerzas:

Nos hacen creer fuertemente esto, es la homofobia y, en realidad, cualquier tipo de discriminación: "Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era" https://t.co/Ji5wwUq2pQ — Iñigo Aduriz (@inigoaduriz) July 26, 2021

¿Por que es importante la visibilidad?

Es la que nos hace resistir a muchos mientras estamos viviendo discriminación. Esas acciones se agradecen y se abrazan con todo el corazón pues para muchas personas puede ser su único salvavidas. — Ivan Tagle (@ivantagledurand) July 26, 2021

Tom Daley, oro olímpico en #Tokio2021 por Reino Unido????????:"soy gay y soy campeón olímpico y me siento muy reforzado por ello porque cuando era más joven sentía que nunca podría alcanzar mis metas debido a quien era".#ElVelloDePunta pic.twitter.com/dxXmAEH8aq — ????️‍????Rubén López ???????? (@rubenlodi) July 26, 2021

Alguna vez tuve que escribir sobre Tom Daley ???????? y se que ha tenido una vida muy emocional. Desde sufrir bullying, hasta perder a su papá a corta edad, pasando por ser olímpico a los 14 y confesar su homosexualidad en 2013.

Merecía y anhelaba el ???? luego de 2 ???? y al fin llegó. pic.twitter.com/RtYS8EnnUZ — Rodrigo Salazar ???????? (@RSalazar_05) July 26, 2021

Nueve años después de Londres 2012, Tom Daley logra el oro olímpico. Muy merecido, un atleta que ha hecho mucho por la visibilidad LGBT ????️‍???? en el deporte — Fernando Robles (@FernzRobles) July 26, 2021