Al nuevo director de economía de Ayuso le gustaría llenar de quads las Bardenas Reales

El flamante nuevo director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, ya ha dicho —en Twitter— que "cada uno es preso de sus palabras, en este caso de sus tuits".

"No me arrepiento de ninguno de los más de 200.000 que acumulo", añade, para concluir: "Nunca esperé nada, no necesito borrar nada".

Tengo una historia en Twitter. Cada uno es preso de sus palabras, en este caso de sus tuits. No me arrepiento de ninguno de los más de 200.000 que acumulo. Ahí están, para los arqueólogos. Nunca esperé nada, no necesito borrar nada. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) August 3, 2021

Él es liberal de los pies a la cabeza. Un LI-BE-RAL.

Ya se encarga él mismo de buscar un tuit de 2015 en el que lo demuestra.

Estado mínimo, libertad máxima.

No le den más vueltas. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) May 10, 2015

Pero volvamos al presente: el hilo en el que no se arrepiente de nada en Twitter comienza, claro, agradeciendo su nombramiento como cargo público:

Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Estoy muy agradecido a la CAM y, en particular, a Lasquetty y a Llamas por su confianza nombrándome DG de Economía. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) August 3, 2021

Y ahora, otra vez al pasado; no ha habido que esperar mucho tiempo para que los "arqueólogos" se pongan a hurgar en tan abundante yacimiento. Y oh, sorpresa:

Dentro de las Bárdenas hay arena. Piedras. Buitres. Zorros. Jabalíes. Un polígono de tiro del Ejército del Aire, sí. Ni un bar. Ni un hotel. Ni un lugar de alquiler de quads.

Otro ejemplo de expulsión de la iniciativa privada gracias a la legislación de los políticos. pic.twitter.com/Zu9GUwqVPA — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) February 4, 2020

Se ve que para Juanma no hay nada como el sonido de un quad en el parque natural de las Bardenas [ehm, sin tilde] Reales, el ‘Colorado’ patrio que es parque natural y reserva de la biosfera (por cierto, se pueden alquilar desde hace mucho tiempo. ¿Qué más querrá?).

Claro que si alguien resucita este tuit de 2020…

"Ni un lugar de alquiler de quads" ???? De nuevo me doy cuenta, de bruces, que existe gente con quien no comparto ni los valores que consideraba más universales. Y así, pues claro, uno pierde la esperanza de que las personas podamos entendernos. https://t.co/qgAu7lF6N0 — Bruno Martin (@TurbanMinor) August 3, 2021

…pues da para unas risas:

A ver, Bruno, tú cuándo vas a un sitio, ¿qué es lo primero que buscas? Yo claramente un lugar de alquiler de quads. Es fundamental. ¿Qué haces con la vida sin quads? Sobre todo si eres un pato, ¡¡en ese caso ni siquiera podrías comunicarte!! Quad, quad. Voy a por la medicación. — Fer (@gomobel) August 3, 2021

Si no recuerdo mal, en algún punto de la Constitución pone que los españoles tenemos derecho a conducir quads por la naturaleza. Tendría que revisarlo, pero estoy casi casi seguro de ello. ???? — M. Martínez ???????? | ????+???? (@euklidiadas) August 3, 2021

Es que anda, que no poder poner hoteles en la Laguna de Ruidera… Normal que estos sitios estén muertos y no como @Portaventura_ES. ¿Estamos seguros de que no es obra de @elmundotoday? — Alfondodeltodo???? (@Alfondodeltodo) August 3, 2021

De que sirve tener un entorno único si no puedes ponerte hasta el culo de gintonics y luego ir a toda mecha con tu quad alquilado aplastando jabalíes y nidos de buitres?

La gente de pueblo no sabe vivir bien. Son unos soseras. — Cleon (@Cleon1971) August 3, 2021

En las Bardenas no existe la propiedad privada. El aprovechamiento de sus tierras pertenece a 19 pueblos, 2 valles de montaña y un monasterio. Los bares, hoteles, alquileres de quads… los encuentras en los pueblos de alrededor. Atrae turismo precisamente porque se mantiene así. — Olga (@olgalopezmaeztu) August 3, 2021

Es que el señor López Zafra, ahora con cargo político, proponía hace unos meses una solución frente a esa España vaciada, esa que "habéis vaciado los políticos con la sobredosis de normas que impiden a la iniciativa privada desarrollar actividades".

Construyamos hoteles en el humedal de Ruidera. Llenemos de bares y de ‘quads’ las Bardenas Reales. Privaticemos los ríos trucheros y salmones de España. ¡Permitid la riqueza!

¿¡Pero quién no se imagina un hotelazo en esta MARAVILLA!?

Caso 1. Lagunas de Ruidera, CR. Uno de los mayores y más bonitos humedales de España. Tiene tanta protección ambiental que las casas no se pueden reparar, no se pueden plantear nuevos hoteles ni tampoco adecuar los locales existentes a las necesidades actuales. pic.twitter.com/pT2HtnAYYE — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) February 4, 2020

Bola extra: parece que también tiene ideas muy claras sobre lo que es una mujer y lo que no, pero eso ya lo dejamos para otro día.

No, si yo le respeto al máximo. Pero no puede competir contra mujeres, aún sintiéndose una. Su cuerpo es el de un hombre, y eso marca _toda_ la diferencia en la competición. Que compita con ellas allí donde la fuerza no sea necesaria. https://t.co/t07jTHFX0R — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) August 2, 2021

Ah, enhorabuena por el nombramiento público. O no. Bueno, depende.