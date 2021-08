Un anuncio de Snickers desata la polémica por hacer un ‘spot’ homófobo, y la compañía se ve obligada a retirarlo

La polémica por el anuncio de una marca de chocolatinas / Captura del anuncio de Snickers

Por Iván Zambrano

Son las siete de la tarde y estás en la playa. Ya has hecho la digestión, te has dado un paseo por todo el largo de la orilla, has jugado a las palas, te has bañado en el mar y tienes la piel roja porque te has quemado con el sol. Y te entra el hambre. Los tuppers con filetes de pollo empanados y tortilla se han terminado y tu única opción es el chiringuito, que para más inri está un poco lejos. Cuando por fin llegas, un joven te pega con una pelota hinchable en la cara, y tú, con un enfado tremendo saltas y te encaras con él. Pero llega un camarero te ofrece un helado que a ti te sabe a gloria. Y te tranquilizas. Porque claro, es que tenías apetito y "no eres el mismo con hambre".

Ese es el mensaje que quería transmitir en su campaña veraniega Snickers, que ha hecho un una serie de vídeos con personajes famosos (como Carmen Lomana, o ‘el cejas’), en los que quiere publicitar su helado porque "el hambre cambia tu humor".

Pero el problema ha venido en uno de estos vídeos, donde el hambre no cambiaba una excesiva agresividad o una falta de educación, sino más bien se le quitaba de golpe la pluma a todo un hombretón.

En el vídeo que ha causado la polémica participa Aless Gibaja, quien llega al chiringuito y pide un "sexy zumo de naranja", con vitaminas a, b y c, que son los acrónimos de "abracitos", "besitos" y "caricias". En ese momento, el camarero le ofrece a Gibaja un helado de la marca de chocolatinas, y cuando le da un bocado, se convierte en un hombre fuerte, con barba y voz bronca.

Este spot ha indignado al colectivo LGTB en redes, que ha reprochado a la marca poner de ejemplo la pluma de Aless Gibaja como algo que no es deseable.

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya "estás mejor". ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? ???? #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021

Qué divertido hacer un anuncio riéndonos de los maric-s con pluma, eh Snickers. Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices. #BoicotSnickers. — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) August 5, 2021

"No eres tú cuando tienes hambre". Pues prefiero seguir siendo yo, @snickers_es, que comerme vuestra homofobia y plumofobia. pic.twitter.com/BiU5LOxNmu — Javier Giner ????️‍???? (@j_giner) August 5, 2021

No sé si están anunciando un helado o una terapia de conversión. https://t.co/TEqGnBaENZ — Enrique Alpañés (@SenorAlpa) August 5, 2021

La marca de chocolatinas ha pedido disculpas y retirará el anuncio que este jueves han calificado de "homófobo" tanto líderes políticos como redes sociales, según han informado fuentes de la marca a Europa Press. "Lamentamos cualquier malentendido y, con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña", han asegurado estas mismas fuentes.

Entre los dirigentes y partidos que han criticado el anuncio están la ministra de Igualdad, Irene Montero, el diputado de Más País Íñigo Errejón o Unidas Podemos.

Me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial. Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV. — Irene Montero (@IreneMontero) August 5, 2021

Hola, @snickers_es . A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI https://t.co/cfDFboH9NV — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 5, 2021