La incontestable respuesta de un niño de cuatro años al decirle que sus chanclas son de niña

Es probable que estemos ante uno de los tuits de la semana. El protagonista involuntario es un niño de cuatro años, que con su reacción natural y desprejuiciada ha logrado cautivar a un gran número de tuiteros. El mensaje lo redacta su padre, fascinado por la respuesta de su hijo ante uno de los grandes estereotipos de la sociedad.

Mi hijo de 4 hoy:

– Papá, una niña me ha dicho que mis sandalias rosas son de niña, que no me las puedo poner.

– ¿Y qué le has respondido?

– Que son de todos, de niños y de niñas. Si me estuvieran pequeñas no me las podría poner, pero ¡me están bien!

No quepo en mí de orgullo

— Raúl Recacha (@recacha) August 18, 2021