Por Tremending

La entrevista que le hizo Carlos Herrera al papa Francisco está generando reacciones de lo más insospechadas, a la luz de ciertas declaraciones del pontífice acerca de la identidad nacional y la autodeterminación. Sobre Catalunya dijo "que la unidad nacional es fascinante pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos".

Y claro, que el mismísimo papa apele a que los países se "reconcilien con su propia Historia" o se aborden los problemas "como hermanos y no como enemigos y con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar al otro como un enemigo", pues no ha caído nada bien en según qué mentes.

Eso sí, lo que verdaderamente ha soliviantado a las masas a la diestra del espectro ideológico —por decirlo de alguna manera— es una puntualización de Francisco: "Si voy a Santiago [de Compostela, por el Año Santo Xabobeo], voy a Santiago pero no a España, que quede claro. Al Camino de Europa. Una Europa. Pero eso está por decidir todavía".

Rápidamente, insignes tuiteros como Hermann Tersch y Juan Carlos Girauta salieron en tropel para defender la españolidad de Santiago ("¿y cierra España?") y para recordarle al Papa que España es una ("¿grande y libre?").

Y, de paso, mandar a la cabeza de la Iglesia Católica al "mismísimo carajo o a destinos aún peores".

"Y si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro".

Que quede claro, Bergoglio, que se puede ir Ud al mismísimo carajo o a destinos aun peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro". — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 1, 2021

Porque el papa ‘claramente’ ODIA España. Palabra de Tersch:

El odio manifiesto de este Papa a España es una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad. Hartos ya estamos muchos de contener las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos. https://t.co/sDzKRWgWaU — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 1, 2021

Girauta, desde su rincón, también cree que Francisco se equivoca y suelta "afirmaciones falsas e indecentes":

Dice el Papa que cuando va a Santiago no visita España, y no sé qué de los países pequeños. Y sobre la independencia de Cataluña, que España se tiene que reconciliar con su propia historia. Como si no hubiera habido una Constitución. Ambas afirmaciones son falsas e indecentes. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) September 1, 2021

Y menos mal que sus "trece años en los jesuitas" la impiden decir lo que piensa. Quién sabe qué pasaría de lo contrario:

Esa reconciliación básica se produjo en la transición española. Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso. pic.twitter.com/Fj3FlOEifx — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) September 1, 2021

¿Acaso el papa es demasiado ‘progre’ o es que son ellos demasiado nazis radicales?

Ahí lo dejamos.