Repaso de la ministra de Justicia a Ortega Smith: "Usted se regocija en el barro político"

Por Tremending

La reciente ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció este pasado jueves por primera vez en la Comisión de Justicia del Congreso, en el que fue su primer cara a cara con la oposición. Llop se la tuvo tiesas con el PP pero mucho más con el portavoz de Vox en la comisión, Javier Ortega Smith. Tanto fue así, que la respuesta de la ministra al ultraderechista tuvo eco en las redes sociales.

Ortega Smith irrumpió en la comisión como un elefante en una cacharrería. Con un discurso agresivo, se refirió a Llop como "la ministra de la ideología de género" y cargó duramente contra ella por no centrarse en los problemas del sector y preferir "ideología y sectarismo". "Usted ha venido a cumplir la cuota por la que le han elegido. Género, género, género y más género", dijo Ortega Smith a la ministra.

Llop no se arrugó. "Menuda entrada, Gracias por su, no sé si era bienvenida o malvenida, no sé lo que me ha dado usted", replicó la ministra con un punto de ironía. "Pido respeto", añadió Llop, magistrada que durante años ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género.

La ministra aseguró que no iba a entrar "en el barro político" y defendió su compromiso con la "diversidad, con los derechos humanos y de las personas LGTBI, y con los derechos de las mujeres y las niñas". "He visto cómo se regocija en ese barro político y no voy a entrar en ese barro, pero sí le voy a contestar a algo grave que ha dicho porque yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión pública, porque con ese tipo de ridiculizaciones que usted hace pone en riesgo a las mujeres y a colectivos vulnerables, se lo tengo que decir", afirmó Llop, quien a continuación dio toda una lección de democracia al representante de Vox. Este es el momento.

Los tuiteros reaccionaron en su mayoría en apoyo de Llop. Sirvan estos dos ejemplos para hacerse una idea de lo que pensaban.

Contra la agresividad de Ortega Smith la elegancia institucional y la brillantez de Pilar Llop. No se me ocurre mejor bandera para el feminismo ni mejor antídoto contra la ultraderecha. — Andrea Fernández. (@afernb) September 9, 2021

A VOX hay que ser duro y claro cuando se les responde a intervenciones políticas , @pilar_llop ha mostrado cuál es la manera correcta de responder a VOX : dura y clara . Y tiene toda la razón : el discurso de Vox pone en peligro al colectivo LGTBI y a las mujeres. — Páris Momplet ????#YoApoyoAlGobierno #PresidentIlla (@ParisMompletJsc) September 9, 2021