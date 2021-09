Recupera una GoPro perdida y descubre las divertidas peripecias de un oso que se topó con la cámara

Por Tremending

¿Te imaginas encontrarte una GoPro tirada en el campo y al encenderla para visualizar las imágenes descubrir que un oso ha sido capaz de encenderla y grabarse? Eso es lo que le ha pasado a Dylan Schilt, un cazador de Laramie (Wyoming, Estados Unidos).

El hombre ha subido el vídeo a su perfil de Instagram. "La semana pasada, cuando estaba cazando con arco, me topé con una GoPro que se perdió mientras andaba. Cuando regresé al campamento, lo cargué y no podía creer lo que vi. Después de cuatro meses, un gran oso negro encontró la cámara y no solo logró encenderla, sino que también comenzó a grabarse jugando con ella. ¡Sin duda, la cosa más loca que he encontrado!", escribió junto al vídeo en el que se puede ver perfectamente al oso curioseando la cámara durante varios minutos.

No es la primera vez que un animal utiliza una GoPro. En 2016, un usuario dejó una cámara deportiva frente a un árbol frecuentado por un gran número de ardillas y una de ellas se llevó el aparato y, sin quererlo, consiguió grabar un vídeo qué causó auténtica sensación en youtube y que dejamos aquí abajo.