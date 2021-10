"Con Juanma Moreno, Andalucía baja impuestos". Son las palabras con las que el PP Andaluz ha presumido en Twitter sobre las medidas fiscales de su líder. Una campaña que ha indignado a muchos por el ejemplo de salario que ponía. Aunque el intento posterior de arreglarlo lo ha puesto aún peor.

En un tuit lanzado este martes, ofrecían un curioso ejemplo: "Matrimonio que gana 80.000 euros apunta a su hijo a una academia de inglés e informática. Abona 90€ al mes por curso. Antes con el PSOE se deducía 0 euros. Ahora con el Gobierno del cambio se deduce 108 euros".

En un país cuyo salario mínimo supone unos 13.500 euros al año y en una Comunidad Autónoma cuya renta media neta por hogar es de 25.909 euros (INE 2020), eso de un matrimonio que gana 80.000 euros suena a ciencia ficción para la mayoría. Y claro, el tuit ha despertado bastante indignación:

Matrimonio con miserables 14.000€ de ingresos anuales no se puede deducir nada porque ni siquiera le retienen IRPF. Poca vergüenza hay que tener para poner un ejemplo de una familia con ingresos de 80.000€ cuando la renta media andaluza bruta es 23.510€ y la española 28.384€

Ante las críticas y aparentemente para tratar de arreglarlo, el PP andaluz puso otro ejemplo horas después, el de un matrimonio que gana 20.000 euros. Sin embargo, su nuevo ejemplo lo ha hecho aún peor. Según su tuit, esa familia se podría deducir lo mismo que la de 80.000. La misma ayuda para una familia que gana cuatro veces menos (si es que un matrimonio que al que le entran 20.000 euros puede permitirse unas clases particulares de 90 euros al mes, claro). En cualquier caso, la progresividad, al carajo.

Por supuesto, las críticas se han agudizado tras este tuit que deja bastante claro las prioridades y las preocupaciones del PP:

Pero a ver, desgraciaos… ¿No veís que no es normal que las dos familias se deduzcan lo mismo?!!

¿Alguno de los lumbreras de su equipo se ha parado a pensar que, probablemente, un matrimonio que gana 20000€ no se puede permitir pagar 90€/mes de clases particulares? Lo sé, pensar está sobrevalorado.

Sabéis que los impuestos deben ser progresivos, no? Que desgravar lo mismo a los pobres que a los ricos no ayuda en nada? Que si no se recaudan impuestos dejáis a los pobres sin coberturas?

